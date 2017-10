2. Bundesliga FCI will Knoten lösen, Fürth raus aus dem Keller

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04 (Samstag, 13.00 Uhr)

Die unter Trainer Stefan Leitl aufstrebenden Schanzer haben von ihren jüngsten vier Partien nur eine verloren. In Dresden soll der Knoten des anfangs arg gebeutelten Absteigers endgültig platzen. Durch intensive Trainingseinheiten in der Länderspiel-Pause haben sich die Ingolstädter laut Rückkehrer Christian Träsch "vor allem im spielerischen und taktischen Bereich einiges erarbeitet."

Allerdings hatte sich Tobias Schröck im Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching verletzt und fällt für die Partie gegen Dresden wie auch Maximilian Thalhammer aus. Unsicher ist der Einsatz von Moritz Hartmann, der die komplette Woche krank war. Den Gegner Dresden sieht Leitl als "sehr hohe Hürde", gegen die die Schanzer "an ihre physischen Grenzen gehen müssen". Dazu haben sich die beiden Nationalspieler Almog Cohen und Ørjan Nyland bei ihren Einsätzen "viel Selbstvertrauen geholt", so Leitl. Das können sie beim Gastspiel in Sachsen vor einer großen Kulisse beweisen.

"Ich finde es grundsätzlich mal schön, wenn ich ins gegnerische Stadion fahre und ausgepfiffen werde." FCI-Coach Stefan Leitl

SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue (Sonntag, 13.30 Uhr)

Die Kleeblätter starten nach der Länderspielpause vom letzten Tabellenplatz in die weitere Serie. Drei Niederlagen in Folge mit jeweils drei Gegentoren haben sie in diese Bredouille gebracht. Trainer Damir Buric hat in der Zwischenzeit "hart trainieren" lassen. Dadurch will er die brenzlige Situation "positiv lösen" und seinem Team wieder "die Leichtigkeit" bringen. Vor allem bei Rückständen soll sich die Mannschaft besser verhalten. "Aber besser wäre natürlich, gleich in Führung zu gehen", so lautet Burics Wunsch. Helfen soll beim erhofften Aufwärtstrend auch Roberto Hilbert. Der vertragslose Flügelspieler ist in der Länderspielpause nach Mittelfranken zurückgekehrt, wo er im Jahr 2004 seine Profikarriere gestartet hatte. Buric setzt darauf, dass der Neuzugang "mit seiner Erfahrung die anderen Spieler mitnimmt", sagte er. Verzichten müssen die Kleeblätter aber womöglich auf Patrick Sontheimer nach einer Platzwunde am Kopf, sicher fehlen wird Offensivakteur Nik Omladic wegen einer Fußverletzung.

"Wir wollen in jedem Spiel das Maximale abrufen und drei Punkte holen. Das ist die einzig richtige Einstellung." Fürths Trainer Damir Buric

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 13.30 Uhr)

Der Aufsteiger hat in den vergangenen vier Partien bis auf einen 2:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig eine arge Torflaute zu beklagen. Drei Mal haben sie zuletzt ohne einen einzigen Treffer verloren. Ausgerechnet jetzt gastiert bei den Oberpfälzern die Union aus Berlin, die mit zwei Siegen in Folge wieder Kontakt zu den Aufstiegsrängen aufgenommen hat.

SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg (Montag, 20.30 Uhr)

Abgeschlossen wird der zehnte Spieltag mit dem richtungweisenden Duell zwischen dem Absteiger Darmstadt 98 (Platz 8.) und dem 1. FC Nürnberg (5.). Dabei geht es für den Club darum, die 1:2-Niederlage gegen Bielefeld wieder wett zu machen und die zuvor gezeigte Siegesserie von drei Spielen erneut aufzunehmen. Allerdings treffen sie dabei auf einen Gegner mit viel Erfahrung, die Lilien setzen auf das älteste Team der Liga.