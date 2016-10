2. Bundesliga Mahnende Worte des Club-Trainers - trotz Erfolg

1. FC Nürnberg : Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr)

Nach drei Siegen in Serie warnt Club-Coach Alois Schwartz vor überzogener Aufbruchstimmung. "Ein bisschen Euphorie ist immer gut, es darf aber nicht zuviel werden, sonst schwappt es oft in Arroganz über", mahnte der 49-Jährige vor dem Heimspiel agegen Aufstiegsaspirant Hannover 96. Schwartz sieht sein Team nach dem deprimierenden Start mit nur zwei Punkten aus sechs Partien in der 2. Fußball-Bundesliga nun aber deutlich stabilisiert. "Wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft. In den letzten drei Spielen hat sich etwas entwickelt."

Der 49-Jährige bescheinigte Hannover 96 den stärksten Kader der 2. Bundesliga. Das Team von Coach Daniel Stendel sei "eine der spielstärksten Mannschaften" und vor allem bei Standards gefährlich. Mit 17 Punkten nach neun Begegnungen liegt der Absteiger aus Niedersachsen auf Kurs Rückkehr in die deutsche Eliteklasse. Personell freut sich Schwartz über weitere Alternativen. Angreifer Edgar Salli kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück und auch Mittelfeldmann Tim Leibold ist nach Adduktorenproblemen wieder eine Option für den Club-Trainer.

Eintracht Braunschweig : Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr)

Nach zuletzt zwei Niederlagen belegen die Fürther vor der Partie bei Spitzenreiter Eintracht Braunschweig mit elf Punkten den elften Tabellenrang. Trotz der Position im Tabellen-Mittelfeld gibt es schon Diskussionen um die Trainerposition. Es sei legitim, wenn eine bessere Platzierung gewünscht sei. Allerdings sei er schon ein bisschen "verwundert", sagte Stefan Ruthenbeck. "Vor zwei Spieltagen hatten wir schon elf Punkte und es wird trotzdem kritisch gesehen. Anscheinend polarisiere ich brutal."

"Rückendeckung ist ein großes Wort" Stefan Ruthenbeck.

Der Fürther Coach will sich mit Blick auf seine eigene Zukunft aber nicht von der Vorbereitung auf die nächste Aufgabe beeinflussen lassen. "Das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann aber dafür sorgen, dass es mit einem Matchplan anders läuft. Ich bin auch abhängig von den Spielern. Die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas anders macht, ist da. Aber ich werde mich wehren", sagte der 44-Jährige vor dem Duell in Braunschweig.

Manager Ramazan Yildirim hatte sich zuvor zurückhaltend geäußert. "Mir ist klar, dass da jetzt spekuliert wird. Aber wir unterhalten uns mit Stefan, um auf den richtigen Weg zu kommen. Solche Phasen kommen vor. Wir werden sehen, wie es weitergeht", sagte er im "kicker" (Donnerstag).