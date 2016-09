Nürnberg empfängt Fürth Das 261. Frankenderby hat's in sich

Jetzt sind der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth im 261. Derby am Dienstag (Anstoß 17.30 Uhr) besonders hart gefordert. Nach der Pleite im kleinen Franken-Duell gegen Würzburg wollen die Fürther wieder jubeln, aber noch mehr steht der Club und dort vor allem Neu-Coach Alois Schwartz unter Druck. Der 49-Jährige, der erst seit Saisonbeginn im Amt ist, ist mit dem Club in fünf Ligaspielen noch sieglos und Tabellen-Vorletzter: Er hat mit dem 1. FC Nürnberg den schlechtesten Saisonstart in der Vereinsgeschichte hingelegt.

"Ich weiß ja nicht, was die Leute hier für Ansprüche haben. Vielleicht ist es ja so, dass der 1. FC Nürnberg ein gefühlter Bundesligist ist, und den muss ein Guardiola, Magath oder Klopp trainieren. Aber es trainiert einfach nur ein Schwartz." Alois Schwartz

Von seinen Profis forderte Schwartz mit Blick auf das Nachbarschaftsduell: "Wir dürfen keine Angst davor haben, es verlieren zu können, sondern selbstbewusst sagen: Wir wollen das Derby gewinnen!" Aber die Ausfallliste beim Club wird immer länger. Schon in Bochum fehlten die verletzten Willi Evseev, Patrick Erras, Georg Margreitter, Rurik Gislason und Torwart Raphael Schäfer sowie der gesperrte Guido Burgstaller. Jetzt erwischte es auch noch Enis Alushi mit einem Innenbandanriss im Knie.

"Das Derby ist für uns eine Riesenchance, ein paar Dinge wieder geradezurücken und uns Selbstvertrauen zu holen." Club-Trainer Alois Schwartz

Keine Krise in Fürth

Richtig bereit für das traditionelle und brisante Duell scheint also keiner der Rivalen. Denn leicht war das Wochenende auch für die Fürther bei der 0:3-Heimschlappe nicht. "Für uns heißt es jetzt weiterzuschauen. Es kommen wichtige Spiele", sagte Manager Ramazan Yildirim. Sein Team konnte nach Siegen gegen 1860 München und Aue erstmals in dieser Spielzeit nicht zu Hause gewinnen. "Wir haben keine Krise", stellte Trainer Stefan Ruthenbeck fest, "aber wir fahren auch nicht gestärkt nach Nürnberg."

"Ein Derby ist fast wie ein Pokalspiel. Die Mannschaft, die weniger Mut haben wird, wird verlieren." Stefan Ruthenbeck