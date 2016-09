Heimspiel gegen Union Berlin 1. FC Nürnberg will nach erstem Sieg nachlegen

Nach dem erlösenden ersten Liga-Sieg will der so schwach in die Saison gestartete 1. FC Nürnberg gleich gegen ein Team der Stunde nachlegen. Zu Gast ist Union Berlin - derzeit noch ungeschlagen und Tabellenzweiter.

Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart und dann vier Niederlagen war dem Club zuletzt beim 3:1 in Bielefeld der erste Dreier gelungen. "Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Trainer Alois Schwartz im Rückblick. Zugleich aber mahnte er, dass der Erfolg nur dann wirklich bedeutend sei, "wenn wir jetzt auch nachlegen können".

Union "ein richtiges Brett"

Am besten gleich gegen Union Berlin. Die Hauptstädter sind am Freitag (Anstoß 18.30 Uhr) zu Gast. "Union ist mit Braunschweig aktuell das Maß aller Dinge", sagte Schwartz. Die Gäste aus Berlin kommen dank vier Siegen in Serie selbstbewusst nach Nürnberg. Der FCN muss weiter auf Stammtorhüter Raphael Schäfer verzichten, der nach seiner Knieblessur immerhin in dieser Woche erstmals wieder trainieren konnte. Auch Tim Leibold (Adduktoren) und die länger verletzten Enis Alushi (Knie) und Georg Margreitter (Syndesmoseband) sind nicht einsatzfähig. Ob Lukas Mühl auflaufen kann, ist unklar. Bei dem Innenverteidiger ist ein alter Cut am Kopf aufgebrochen.