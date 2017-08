Ersatz für Kerk Tobias Werner wechselt von Stuttgart nach Nürnberg

Der 32-Jährige, der bereits 250 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga bestritten hat, unterschrieb in Nürnberg einen Vertrag bis zum Saisonende. Dort soll er die Lücke schließen, die Sebastian Kerk durch seinen langfristigen Ausfall (Riss der Achillessehne) hinterlässt.

"Wir waren uns einig, dass wir nach dem Ausfall von Sebastian Kerk nur nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, wenn wir eine Lösung verwirklichen können, die uns alle überzeugt", erklärte Sportvorstand Andreas Bornemann. Und er ergänzte: "Tobias Werner bringt viel Erfahrung aus der ersten und zweiten Liga mit, die er hoffentlich schnell in die Mannschaft einbringen kann."

250 Spiele in 1. und 2. Liga

Tobias Werner bestritt für den VfB Stuttgart, den FC Augsburg und den FC Carl Zeiss Jena bislang 250 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga. Aufgrund einer Muskelverletzung kam der offensive Mittelfeldspieler in der zurückliegenden Saison nur auf sieben Pflichtspieleinsätze für den VfB. Mit dem FCA gelang Werner 2011 der Aufstieg in die Bundesliga. In der Saison 2015/2016 bestritt er mit den Fuggerstädtern fünf Europacup-Partien.