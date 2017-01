Teamcheck 1. FC Nürnberg Ohne Burgstaller wird's schwer

Die Euphorie der vergangenen Saison, als der Club die Relegationsspiele gegen Eintracht Frankfurt erreichte und den Aufstieg knapp verpasste, ist verflogen. Fans und Verantwortlichen ist klar, dass der dritte Platz vor einem Jahr wohl ein Ausreißer nach oben war. Trotz hoher Ziele finden sich die Franken in der aktuellen Spielzeit nur im Tabellenmittelfeld wieder. Sportlich läuft es also bestenfalls mittelprächtig, und auch finanziellen Spielraum gibt es keinen. Im Gegenteil: Mit Torjäger Guido Burgstaller wurde in der Winterpause der treffsicherste Stürmer der Liga an den FC Schalke 04 abgegeben. Auf den Club wartet eine heikle Rückrunde.

So lief die Hinrunde

War schon fast weg: Trainer Alois Schwartz

Tabellenletzter nach sechs Spieltagen mit einem Torverhältnis von 9:17 und gerade mal zwei Pünktchen auf dem Konto - mit der 1:2-Heimniederlage im Frankenderby gegen den Erzrivalen aus Fürth im September schienen die Tage des neuen Trainers Alois Schwartz bereits gezählt, die Saison schon versaut. Der 49-Jährige, zuvor beim SV Sandhausen erfolgreich, war der Wunschtrainer der Vereinsspitze. Nach nur wenigen Wochen wurde er zumindest von Teilen der Öffentlichkeit bereits wieder in Frage gestellt. Die Ergebnisse sprachen gegen ihn.

In letzter Sekunde gelang mit dem 3:1-Erfolg in Bielefeld die Kehrtwende. Zu mehr als Platz neun reichte es nach der Hinrunde aber nicht mehr. Der Abstand zu Relegationsplatz drei beträgt zwar "nur" sieben Punkte. Die Mannschaften, die da oben stehen, sind allerdings Kaliber. Dass der VfB Stuttgart oder Hannover 96 in der Rückrunde einbrechen werden und der Club das Feld von hinten aufrollt, erwarten wohl nicht mal die größten Optimisten.

Trotz zunächst mäßiger Leistungen pilgerten im Schnitt 28.493 Zuschauer ins Frankenstadion, das die Fans gerne in "Max-Morlock-Stadion" umtaufen würden. Nürnberg hat weiterhin ein großes Einzugsgebiet und eine beeindruckend große Fangemeinde. Dass der FCN finanziell einfach nicht auf die Beine kommt, ist seit Jahrzehnten ein (unerklärliches) Ärgernis und bleibt es auch. Daran änderten auch die Einnahmen aus dem DFB-Pokal nichts, wo in der 2. Hauptrunde immerhin der FC Schalke 04 (2:3) zu Gast war.

Wer kommt, wer geht?

Großer Verlust: Toptorjäger Guido Burgstaller

Der Beste geht, aber keiner kommt. Mit Guido Burgstaller gab der Club seinen besten Spieler und den Führenden der Torschützenliste (13 Treffer) ab. Im Sommer wäre der Vertrag des Österreichers ausgelaufen. Es war die letzte Chance, für den 27-Jährigen noch abzukassieren. 1,5 Millionen Euro brachte der Verkauf an Schalke ein. Für die Königsblauen erzielte Burgstaller gleich im ersten Spiel den 1:0-Siegtreffer gegen den FC Ingolstadt. So viel ist klar: Er wird den Nürnbergern fehlen.

Ob Augsburgs Leihgabe Tim Matavz und der zwischenzeitlich ausgemusterte Jakub Sylvestr die entstandene Lücke im Sturmzentrum schließen können, muss man abwarten.

Ausblick auf die Rückrunde

Den Club erwartet nach der Winterpause ein schweres Auftaktprogramm: Das Heimspiel gegen Dynamo Dresden dürfte gleich zum Gradmesser werden. Mit einem Sieg würde Nürnberg in der Tabelle an den Sachsen vorbeiziehen. Bleibt man ohne Punkte, wäre der Angriff aufs obere Tabellendrittel zu Ende, noch ehe er richtig begonnen hat. Anschließend geht es zum heimstarken Tabellenvierten 1. FC Heidenheim, ehe Spitzenreiter Eintracht Braunschweig seine Visitenkarte an der Noris abgibt.

Mehr als ein Mittelfeldplatz ist nicht wirklich realistisch. Der Club sollte die Rückrunde nutzen, um die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Burgstaller ist weg, Ex-Kapitän Raphael Schäfer rückte ins zweite Glied, im Mittelfeld sucht Hanno Behrens seine Form aus Darmstädter Tagen. Eine neue Hierarchie muss her, neue Anführer. Nur wenn das gelingt, könnte es 2018 einen neuen Angriff auf die Spitze geben. Nur dann kann irgendwann aus der so ersehnten Bundesligarückkehr Wirklichkeit werden.