Topspiel in der 2. Liga Nürnberg fordert Düsseldorf

Der 1. FC Nürnberg kann im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken. Bei einem Auswärtssieg im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf würden die Franken an den Rheinländern in der Tabelle vorbeiziehen.

Zum Ende der Hinrunde winkt dem Team von Michael Köllner Rang zwei. Der Coach freut sich seit Tagen auf das Duell mit Düsseldorf. Alles sei angerichtet, sagte er vor dem Flutlichtspiel. Aktuell haben die Nürnberger zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel.

Köllner fordert stabile Spielweise

Der Club-Coach erwartet "einen bissigen Gegner", aber gleichzeitig von seiner Mannschaft, "dass wir ein stabiles Spiel abliefern". Als Vorbild dient der 1:0-Sieg gegen den SV Sandhausen, als die Köllner-Elf erstmals seit dem zweiten Spieltag ohne Gegentor blieb und vorne geduldig auf den entscheidenden Moment wartete.

Beste Gastmannschaft der Liga

Die Zeichen stehen gut: Immerhin sind die Franken das beste Auswärtsteam der Liga. 15 Punkte sammelten die Nürnberger in ihren sieben Spielen in der Fremde. Außerdem fahren die Nürnberger durch den Dreier letzte Woche mit Rückenwind nach Düsseldorf. Die Düsseldorfer dagegen gerieten zuletzt etwas ins Straucheln und blieben in den letzten fünf Spielen in Folge sieglos.