1. FCN trifft auf VfB Duell der Aufstiegshoffnungen

Der Club will seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch im schweren Auswärtsspiel gegen den Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart fortsetzen. "Wir sind auf einem guten Weg und hoffen, dass wir bis Weihnachten auf diesem Weg bleiben", sagte Trainer Alois Schwartz vor der Partie (Anstoß 20.15 Uhr).

Seit sieben Spielen sind die Franken ungeschlagen. Mit einem Sieg könnten sie zur Tabellenspitze aufrücken. Doch auch die Schwaben sind unter Neu-Trainer Hannes Wolf in der Erfolgsspur. In den vergangenen sieben Spielen sammelten die Stuttgarter 14 Punkte und konnten vor heimischer Kulisse vier Mal in Folge gewinnen. Mit nun insgesamt 26 Punkten sind die Baden-Württemberger auf Platz zwei und, entsprechend den eigenen Ansprüchen, auf Aufstiegskurs.

Schwartz muss Personalprobleme klären

Der Club muss im Traditionsduell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder allerdings auf Tim Leibold verzichten. Tim Matavz und Patrick Erras fehlen ohnehin verletzt. Und Außenverteidiger Miso Brecko muss wegen der fünften Gelben Karte zuschauen. "Even Hovland hat da schon einmal gespielt. Aber auch Lukas Mühl könnte, ebenso wie Patrick Kammerbauer, infrage kommen", so der Coach.

Bulthuis Option für die Startelf

Eine Option für die Startelf könnte Dave Bulthuis sein. Der Niederländer stieg am Freitag wieder in das Training ein. Shawn Parker und Georg Margreitter sammelten bei der U21 Spielpraxis. "Ich freue mich, dass Georg Margreitter und Shawn Parker den Test in der U21 soweit bestanden haben, dass sie im Anschluss schmerzfrei waren. Sie rücken also wieder enger an den Kader", sagte Schwartz.

Die Stuttgarter müssen weiter auf Tobias Werner und wohl auch auf Daniel Ginczek verzichten. Rechtsverteidiger Kevin Großkreutz steht nach abgesessener Gelbsperre dagegen wieder im Kader des VfB, der gegen den Club den fünften Heimsieg in Serie anstrebt. Mittelfeldspieler Hajime Hosogai (Zehenbruch) ist wieder fit.