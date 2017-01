1. FC Nürnberg Ishak ersetzt Burgstaller - Kapitän verletzt

Ishak wechselt mit sofortiger Wirkung vom dänischen Erstligisten Randers FC zum Club. Die Vertragsdauer gaben die Nürnberger nicht bekannt. Fest steht aber: Der 23-Jährige erhält die Rückennummer neun des zum FC Schalke 04 abgewanderten Toptorjägers Burgstaller.

"Er hat in den letzten drei Jahren in Dänemark seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt und trotz seines noch jungen Alters sehr konstant seine Leistung abgerufen." Sportvorstand Andreas Borneman über den Neuzugang

Torjäger mit U-21-Titel

Der Schwede stand seit der Saison 2014/2015 bei Randers FC unter Vertrag. In 78 Partien für den Tabellenvierten erzielte er 34 Treffer. In dieser Saison war er in 17 Einsätzen achtmal erfolgreich. 2015 wurde der beidfüßige Angreifer mit Schwedens U21-Nationalmannschaft Europameister.

Die Winter-Transfers der bayerischen Klubs FC Bayern München Zugänge: -

Abgänge: Holger Badstuber (FC Schalke 04/ausgeliehen), Julian Green (VfB Stuttgart), Co-Trainer Paul Clement (Swansea City) FC Augsburg Zugänge: Trainer Manuel Baum

Abgänge: Daniel Opare (RC Lens/ausgeliehen) FC Ingolstadt Zugänge: -

Abgänge: Hauke Wahl (1. FC Heidenheim/ausgeliehen) Würzburger Kickers Zugänge: Lukas Fröde (Werder Bremen)

Abgänge: Sascha Traut (VfR Aalen), Dominik Nothnagel (SV Wehen Wiesbaden), Amir Shapourzadeh (Karriereende), Dennis Russ (FSV Frankfurt) 1. FC Nürnberg Zugänge: Mikael Ishak (Randers FC)

Abgänge: Guido Burgstaller (FC Schalke 04), Philipp Hercher (VfR Aalen), Enis Alushi (Maccabi Haifa/ausgeliehen), Jakub Sylvestr (Aalborg BK), Mike Ott (Ang Thong FC) SpVgg Greuther Fürth Zugänge: Stephen Sama (VfB Stuttgart), Stephan Schröck (Ceres-Negros FC/Leih-Ende), Damjan Djokovic (vereinslos), Stefan Maderer (FSV Frankfurt/Leih-Ende), Adam Pinter (Ferencvaros Budapest), Johannes Van den Bergh (FC Getafe/ausgeliehen)

Abgänge: Sebastian Heidinger (SC Paderborn), George Davies (Floridsdorfer AC/ausgeliehen), Stephan Schröck (Greuther Fürth II) , Damjan Djokovic (Spezia Calcio) TSV 1860 München Zugänge: Christian Gytkjaer (Rosenborg Trondheim), Abdoulaye Ba (FC Porto), Amilton (SC Portimonense), Lumor Agbenyenu (SC Portimonense), Sebastian Boenisch (vereinslos), Trainer Vitor Pereira

Abgänge: Milos Degenek (Yokohama Marinos), Vitus Eicher (1. FC Heidenheim)

Club muss Kapitän ersetzen

Wie der fränkische Zweitligist weiter mitteilte, hat sich Kapitän Miso Brecko einen Muskelfaserriss zugezogen und wird dem Club erstmal fehlen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung. Der Rechtsverteidiger musste am Sonntag beim 1:2 gegen Dynamo Dresden in der 62. Minute gegen Patrick Kammerbauer ausgewechselt werden. Zuvor hatte sich Brecko an den Oberschenkel gefasst.