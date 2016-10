Seltenes Phänomen beim FCN Nie Panik und Aktionismus in der Trainerfrage

Die Anlaufschwierigkeiten waren für Bornemann zwar "überraschend", aber kein Grund, am Trainer zu zweifeln. Man habe im Verein nie die Ruhe verloren, sagte der Sportchef. Beim SC Freiburg habe er sich diesbezüglich "sozialisiert, als man in 16 Jahren auch dreimal mit dem Trainer abgestiegen ist". Eigentlich war der neue Nürnberger Trainer Schwartz nach nur zwei Punkten aus den ersten sechs Partien in der 2. Fußball-Bundesliga stark in die Kritik geraten.

Von der 1:6-Klatsche zum Schrecken der Liga

Nur in Dresden und gegen den 1. FC Heidenheim holte der Club an den ersten beiden Spieltagen ein Unentschieden, danach setzte es bei der Braunschweiger Eintracht ein rüdes 1:6. Beim VfL Bochum konnten die Franken nicht einmal trotz vier erzielter Treffer ihren Lohn einfahren (4:5). Die Wende kam dann in Bielefeld: Dem 3:1-Sieg dort folgte ein 2:0 gegen Union Berlin und ein ebenso überzeugendes 3:0 beim Karlsruher SC. Mehr als deutlich fühlte sich Bornemann jetzt dadurch bestätigt.

"Die letzten Spiele und Wochen geben uns ein Stück weit Recht, dass man nicht gleich in Panik und Aktionismus verfallen muss." Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann

Aufstiegseuphorie als schwere Hypothek

In Nürnberg arbeitet Bornemann seit gut einem Jahr. Nach dem Ende der vergangenen Saison musste er mit Schwartz einen neuen Trainer finden. Keine einfache Ausgangsposition, nachdem der scheidende Coach die Franken überraschend bis auf Rang drei geführt hatte. In den Relegationsspielen um den Aufstieg scheiterten die Nürnberger gegen Eintracht Frankfurt nur knapp (Hinspiel 1:1, Rückspiel 0:1). Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt verkündete der damalige Coach René Weiler, dass er zum RSC Anderlecht wechseln werde.