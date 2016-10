1. FC Nürnberg Burgstallers Doppelpack ist drei Punkte wert

Thorsten Kirschbaum und Guido Burgstaller heißen die Matchwinner für den 1. FC Nürnberg in Karlsruhe. Beim 3:0 (0:0)-Erfolg hielt die neue Nummer eins im Kasten erst einen Elfmeter, ehe Burgstaller und Tim Matavz vorne für die Tore sorgte.

Der Club kommt immer besser ins Rollen. Nach dem historisch schwachen Saisonstart war der Sieg beim Karlsruher SC bereits der dritte in Folge - damit verbessert sich der FCN mit nunmehr elf Punkten in der Tabelle auf den zehnten Platz. Und es war ein verdienter Erfolg. Ballbesitz, Torschüsse - alle relevanten Statistiken entschied der Club im Wildparkstadion für sich.

Kirschbaum hält Foulelfmeter - Burgstaller trifft

Torjubel beim FCN.

In der ersten Halbzeit sprang bei allen Bemühungen noch nichts Zählbares heraus. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend. Torchancen waren Mangelware. Doch das änderte sich nach dem Wechsel. Zunächst hatte der KSC die große Chance zur Führung (54.): Even Hovland hatte imn Strafraum Florian Kamberi zu Fall gebracht. Zum fälligen Strafstoß trat Enrico Valentini, der frühere Nürnberger, an. Keeper Thorsten Kirschbaum, erst vor diesem Spieltag offiziell zur neuen Nummer eins im Club-Kasten aufgestiegen, hielt den schwach geschossenen Ball fest. Es blieb beim 0:0.

Ideenloser KSC kann Nürnberg nicht in Bedrängnis bringen

Sieben Minuten später dann die verdiente Führung für die Gäste: Hanno Behrens' Schuss konnte KSC-Keeper Dirk Orlishausen noch abwehren, der Nachschuss von Burgstaller zappelte dann im Netz (61.). Wiederum nur sechs Minuten danach legte der Österreicher nach - und wie! Nach einer Volley-Hereingabe von Kevin Möhwald hielt der Stürmer irgendwie die Hacke hin - 0:2, schon sein siebter Saisontreffer.

Vom KSC kam nun nicht mehr viel. Der Mannschaft von Trainer Tomas Oral fehlten sowohl die Ideen, die Nürnberger Hintermannschaft ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, als auch die Überzeugung im Abschluss. Statt des Anschlusstreffers kam der FCN kurz vor dem Ende sogar noch zu seinem dritten Tor. Tim Matavz durfte sich noch in die Torschützenliste eintragen.

