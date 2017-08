2. Bundesliga Köpke-Sohn trifft beim 3:1 in Aue gegen den Club

Das hatte sich der Club sicher anders vorgestellt: Ausgerechnet beim in dieser Saison noch sieglosen Team aus Aue haben sich die bisher ohne eine Niederlage gestarteten Nürnberger den ersten heftigen Nackenschlag eingefangen.

Erste Halbzeit noch ausgeglichen

Aue spielte mutig auf und brachte die favorisierten Franken durch ihre tief stehende Abwehr und zahlreiche Konterversuche immer wieder gehörig in die Bredouille. Nur dank der Glanzparaden von Keeper Thorsten Kirschbaum (8. gegen Bertram, 34. gegen Nazarov) konnte der Club den Kasten sauber halten. Auch der 1. FCN hatte in der ersten Hälfte seine Chancen, aber zweimal behielt Martin Männel gegen Cedric Teuchert (16. und 19.) die Oberhand.

"Mit einem Sonntagsschuss sind wir in Rückstand geraten. Dann war es schwer." Nürnbergs Trainer Michael Köllner

Aues Führungstreffer, Köpke-Sohn trifft zum 3:0

Die Hausherren blieben am Drücker. In der 47. Minute zielte Nazarov noch am linken Pfosten vorbei. Dominik Wydra machte es nach einer Stunde besser und erzielte den Führungstreffer. Margreitter hatte noch leicht abgefälscht, auch deshalb hatte Kirschbaum keine Chance. Club-Trainer Michael Köllner versuchte es mit einem Doppelwechsel: Patrick Kammerbauer und Rurik Gislason kamen, Teuchert und Mikael Ishak mussten runter. Stattdessen erhöhte Dimitrij Nazarov (73.) auf 2:0. Und ausgerechnet Pascal Köpke, der Sohn von Clublegende Andreas Köpke, setzte aus Sicht der Gastgeber mit seinem Treffer zum 3:0 (77.) dem Ganzen die Krone auf. Kevin Möhwald (87.) gelang nur noch der Ehrentreffer.

Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg 3:1 (0:0)

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp (80. Dennis Kempe) - Rizzuto, Tiffert, Fandrich, Riese (67. Hertner) - Köpke, Nazarov, Bertram (69. Kvesic). - Trainer: Lenk

Nürnberg: Kirschbaum - Valentini, Margreitter, Petrak, Leibold - Löwen - Behrens, Möhwald - Salli (81. Ewerton), Teuchert (65. Kammerbauer) - Ishak (65. Gislason). - Trainer: Köllner



Tore: 1:0 Wydra (60.), 2:0 Nazarov (73.), 3:0 Köpke (77.), 3:1 Möhwald (87.)

Gelbe Karten: Tiffert (2), Kalig (3) - Teuchert

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)

Zuschauer: 9.000