4:1 gegen Aue 1. FC Nürnberg feiert nächsten Sieg im Aufstiegskampf

Der 1. FC Nürnberg bleibt mit viel Tempo auf Aufstiegskurs. Vor 24.451 Zuschauern sorgte der herausragende Kevin Möhwald (37. Minute) mit einem wuchtigen Distanzschuss für den Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel war Möhwald zum sechsten Mal in dieser Saison erfolgreich (46.). Patrick Erras (71.) per Kopf und Joker Tobias Werner (76.) gleich nach seiner Einwechslung erhöhten. Cebio Soukou (72.) verkürzte zwischenzeitlich. In der Tabelle bleibt der "Club" Zweiter hinter der ebenfalls siegreichen Düsseldorfer Fortuna.

Club lässt nichts anbrennen

Nürnberg hatte von Beginn an Feldvorteile, zu zwingenden Möglichkeiten führte das gegen anfangs defensiv gut postierte Sachsen aber zunächst nicht. Bei den Gästen wäre Pascal Köpke bei seiner zweiten Partie in der alten Heimat beinahe in eine Hauptrolle geschlüpft. Der Sohn von "Club"-Torwartlegende Andreas Köpke kam aber nicht mehr an den feinen Pass von Clemens Fandrich heran. Pascal Köpke hatte einst selbst beim FCN zehn Jahre lang in den Jugendmannschaften gespielt. Winterzugang Federico Palacios (vorher Leipzig) behielt auf der rechten Seite die Übersicht und legte flach für Möhwald auf. Der 24-Jährige nahm den Ball mit vollem Risiko und traf mit einem satten Rechtsschuss aus 17 Metern. Aues Schlussmann Martin Männel war chancenlos.

Im zweiten Durchgang war die Partie schnell entschieden. Die Nürnberger störten Aue im Spielaufbau, Mikael Ishak leitete den eroberten Ball auf Möhwald weiter. Dieser spielte einen Doppelpass mit Palacios - und Möhwald sagte mit dem 2:0 Danke für diesen schönen Spielzug. Nach dem 1:3 im Hinspiel ließen die Franken zu Hause wie gewohnt gegen Aue nichts anbrennen. Auch in der vierten Auflage in Nürnberg gab es einen "Club"-Sieg. Nach einem Eckball von Enrico Valentini köpfte Erras zum 3:0 ein. Zwar verkürzte Soukou, doch der für den gefeierten Möhwald eingewechselte Werner stellte schnell den alten Abstand wieder her.

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue 4:1 (1:0)

Nürnberg: Bredlow - Mühl, Ewerton, Löwen (83. Petrak) - Erras - Valentini, Leibold - Behrens, Möhwald (75. Tobias Werner) - Ishak, Palacios (89. Stefaniak)

Trainer: Köllner

Aue: Männel - Cacutalua, Wydra, Rapp (63. Kalig) - John-Patrick Strauß (71. Rizzuto), Tiffert, Fandrich, Dennis Kempe - Kvesic (56. Munsy) - Soukou, Köpke

Trainer: Drews

Schiedsrichter: Johann Pfeifer (Heusenstamm)

Tore: 1:0 Möhwald (37.), 2:0 Möhwald (47.), 3:0 Erras (71.), 3:1 Soukou (72.), 4:1 Tobias Werner (76.)

Zuschauer: 24.451

Gelbe Karte: keine