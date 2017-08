2:2 gegen Union Berlin Behrens rettet dem Club ein Unentschieden

Beide Mannschaften bleiben damit mit jeweils sieben Punkten in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Zweimal gingen die Gäste aus der Hauptstadt durch Simon Hedlund und den Ex-Nürnberger Sebastian Polter in Führung, zweimal gelang dem Club der am Ende verdiente Ausgleich.

"Auch wenn wir die bessere Mannschaft waren und mehr Torchancen hatten, müssen wir nach dem Spielverlauf mit dem Punkt leben." Nürnbergs Last-Minute-Schütze Behrens

Ereignisarme erste Hälfte - dann geht's Schlag auf Schlag

Cedric Teuchert (r.) im Zweikampf mit Toni Leistner

In der ersten Hälfte hatte das Topspiel dieses 3. Spieltages noch nicht gehalten, was es versprochen hatte. Kaum Torszenen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Berlin mit leichten Vorteilen. Aber das sollte sich nach dem Wechsel ändern: Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Unions Simon Hedlund auf die Reise geschickt wurde. Der nahm den Ball gut mit und versenkte die Kugel überlegt und flach neben Club-Keeper Thorsten Kirschbaum im Kasten.

Erst trifft Teuchert - dann Polters K.o.

Für die Nürnberger war der erste Rückstand in dieser Saison ein Weckruf: Plötzlich spielten sie zielstrebiger nach vorne und wurden in der 55. Minute prompt belohnt: Nach einem tollen Angriff über die linke Seite verwertete der heranstürmende Cedric Teuchert mit einem sehenswerten Drehschuss zum 1:1-Ausgleich.

Nun war es das erwartete Topspiel mit gutem Zweitliganiveau und offenem Schlagabtausch. Das 1:2 kam allerdings eher überraschend: In der 65. Minute lenkte Kirschbaum zunächst einen gefährlichen Skrzybski-Schuss gerade noch so über die Latte. Die anschließende Ecke verwertete Polter per Kopf zum 1:2. Der Club wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und blies zur Schlussoffensive. Kapitän Hanno Behrens markierte schließlich in der Schlussminute den 2:2-Ausgleich, nachdem er zuvor eine sehr gute Chance liegengelassen hatte. In der Nachspielzeit sah Berlins Grischa Prömel noch die Rote Karte. Auswirkungen aufs Spiel hatte dies aber keine mehr.

1. FC Nürnberg - 1. FC Union Berlin 2:2 (0:0)

Nürnberg: Kirschbaum - Valentini, Margreitter, Petrak, Leibold - Kammerbauer - Teuchert (88. Ewerton), Möhwald, Behrens, Kerk (73. Salli) - Zrelak (76. Ishak)

Union: Busk Jensen - Trimmel, Leistner, Torrejon Moya, Pedersen - Fürstner - Kroos (62. Hartel), Kreilach - Skrzybski (80. Prömel), Polter, Hedlund (88. Schönheim)

Tore: 0:1 Hedlund (46.), 1:1 Teuchert (55.), 1:2 Polter (66.), 2:2 Behrens (90.)

Rot: Prömel (90.+2/grobes Foulspiel)

Zuschauer: 29.813

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)