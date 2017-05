1. FC Nürnberg im Glück Joker Sabiri schießt Club zum Klassenerhalt

Der 1. FC Nürnberg hat durch einen 1:0-Sieg in Sandhausen den Klassenerhalt auch rechnerisch sicher. Spannend war es aber in der Schlussphase, die der Club nur mit viel Glück ohne Gegentreffer überstand.

Durch den 1:0-Sieg haben sich die Franken auf Rang sieben mit 42 Punkten vorgeschoben. Bei sechs noch zu vergebenden Punkten reichen die acht Punkte Abstand auf den unteren Relegationsplatz definitiv zum Klassenerhalt. Der Gegner aus Sandhausen muss hingegen zittern, nur noch drei Zähler trennt die Mannschaft von der gefährlichen Zone. Zudem steht für den SVS noch das direkte Duell mit den Würzburger Kickern an, die den Relegationsrang inne haben.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Die Tabellennachbarn Sandhausen und Nürnberg lieferten sich dabei in den ersten 45 Minuten ein weitgehend ausgeglichenes Spiel. Zwar wirkte der SVS im zweiten Durchgang etwas präsenter, effektiver waren aber die Nürnberger.

Siegtor durch den Eingewechselten

Erst nach 70 Minuten fiel das 1:0 zu Gunsten der Franken. Nach einem Einwurf der Sandhäuser eroberte der Club den Ball, über Edgar Salli ging es dann ganz schnell. Der kurz nach der Halbzeit eingewechselte Abdelhamid Sabiri stand nach einer Flanke von der rechten Seite völlig frei im Strafraum und köpfte ein.

Schlussoffensive mit Glück überstanden

Sandhausen warf zwar nochmals alles nach vorne. In der 80. Minute musste ein Abwehrspieler in höchster Not retten. Richard Sukuta-Pasu brachte den Ball aus halblinker Position zwar an Keeper Raphael Schäfer vorbei, nicht aber am heranstürmenden Patrick Kammerbauer, der für seinen Torhüter rettete. In der 90. Minute hätte Georg Margreitter fast ein Eigentor erzielt. Doch die Franken überstanden die Drangphase des Gegners mit viel Glück unbeschadet.

SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

Sandhausen: Knaller - Thiede (83. Kuhn), Kister, Knipping, Roßbach - Linsmayer, Kulovits (67. Karl) - Pledl, Vollmann (67. Stiefler) - Höler, Sukuta-Pasu. - Trainer: Kocak

Nürnberg: Schäfer - Kammerbauer, Margreitter, Bulthuis, Djakpa - Petrak (46. Sabiri) - Möhwald (73. Mühl), Behrens, Löwen, Salli - Teuchert (89. Matavz). - Trainer: Köllner

Tor: 0:1 Sabiri (70.)

Gelbe Karten: Linsmayer (6), Kulovits (9), Höler (6), Pledl (7) - Möhwald (6), Salli (5)

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen)

Zuschauer: 8408