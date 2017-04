1. FCN gegen VfB 2:3 Club gibt 2:0-Führung aus der Hand

Der Club hat eine 2:0-Führung gegen den Tabellen-Spitzenreiter aus der Hand gegeben. Der VfB schlug in der zweiten Halbzeit per Doppelschlag zurück und holte sich in der letzten Minute noch den 3:2-Sieg.