0:2 zu Hause Nürnberg kassiert Niederlage gegen St. Pauli

Club-Trainer Michael Köllner wechselte gegenüber dem 0:1 in Hannover am Dienstag auf zwei Positionen: Even Hovland und Dominic Baumann spielen für Kevin Möhwald (Wadenprobleme) und Mikael Ishak (Bank). Bei St. Pauli konnte Trainer Ewald Lienen im Gegensatz zum 0:0 gegen Sandhausen am Dienstag wieder Mats Möller Daehli einsetzten, der seine Erkältung auskuriert hat. Außerdem rotierten Sören Gonther und Marc Hornschuh in die Startelf - Philipp Ziereis und Daniel Buballa landeten vorerst auf der Bank, der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi fehlte ganz im Kader.

Nürnberg aktiver in Halbzeit eins

Beide Teams begannen mit hohem Tempo, Nürnberg war jedoch das präsentere Team der ersten Hälfte und hatte in der 31. Minute die beste Chance durch einen Fernschuss von Tobias Kempe aus 20 Metern. St.-Pauli-Keeper Philipp Heerwagen, der seinen 150. Zweitliga-Einsatz feierte, konnte das Leder gerade noch über seinen Kasten abwehren.

Gäste-Führung in der 51. Minute

Nur sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff ließ der gebürtige Marokkaner Aziz Bouhaddouz die Gäste aus Norddeutschland jubeln: Sein Teamkollege Cenk Sahin kam über die rechte Seite, setzte sich gegen die Club-Defensive durch und zog ab. Keeper Raphael Schäfer faustete den Ball nach vorne weg zu Bouhaddouz, der ihn im Fallen volley ins Nürnberger Tor hämmerte. Köllner reagierte, brachte Lucas Hufnagel für Hanno Behrens und Tim Matavz für Hovland.

Aber statt des erhofften Ausgleichs fiel das 2:0 in der 70. Minute: Nehrig zielte aufs Club-Tor, der im Strafraum stehende Bouhaddouz lenkte das Leder mit der Hacke ins rechte Eck und erzielte sein zwölftes Saisontor. Schäfer - auf dem Weg ins linke Eck - war chancenlos. Die Franken ließen danach jegliches Aufbäumen vermissen. So feierte St. Pauli den erster Dreier nach vier sieglosen Pflichtspielen; der Club verpasste den dritten Heimsieg in Serie. Im Klassement bleiben die Mittelfranken mit 35 Punkten zwar in der oberen Hälfte, der Vorsprung auf den Tabellenkeller wurde allerdings wieder etwas kleiner.

1. FC Nürnberg - FC St. Pauli, 0:2

Nürnberg: Schäfer - Hovland (64. Matavz), Mühl, Bulthuis - Behrens (60. Hufnagel), Kammerbauer - Brecko, Djakpa - Löwen, Kempe - Baumann (73. Gislason).

Trainer: Köllner

St. Pauli: Heerwagen - Hornschuh (74. Ziereis), Sobiech, Gonther, Dudziak - Nehrig, Buchtmann - Sobota, Sahin (76. Buballa) - Möller Daehli (81. Flum), Bouhaddouz.

Trainer: Lienen

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Rastatt)

Tore: 0:1 Bouhaddouz (51.), 0:2 Bouhaddouz (70.)

Zuschauer: 28.889

Gelbe Karten: Hovland (5), Kammerbauer (4), Schäfer (2) - Nehrig (10)