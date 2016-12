Gastspiel in Düsseldorf Nürnberg zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Den Auftakt zum 16. Spieltag der 2. Bundesliga macht aus bayerischer Sicht der 1. FC Nürnberg. Nach zwei Niederlagen in Folge sucht der Club in Düsseldorf (Freitag, 18.30 Uhr) den Weg zurück auf die Erfolgsspur.

Nach dem mageren 2:2 gegen die Würzburger Kickers, dem 1:3 beim VfB Stuttgart und dem 1:3 gegen Sandhausen zuletzt sollen nun wieder einmal drei Punkte her. Vor allem dir letzte Niederlage bringt den Trainer der Franken so richtig auf die Palme: "Wie wir uns gegen Sandhausen die letzten 25 Minuten präsentiert haben, hat mich sehr geärgert", sagte Alois Schwartz. Einzig positiv sei, dass sich die Mannschaft wegen der Fehler "an die eigene Nase gefasst hat". Die Gesamtsituation beim Tabellen-Elften bleibt aber unbefriedigend. "Wir haben den Anspruch, eine andere Runde zu spielen, als wir es gerade tun."

Vertrauen in die "gestandenen Spieler" - Margreitter vor Comeback

Immerhin hat der Club keine größeren Ausfälle zu beklagen. "Bis auf Tim Leibold und Patrick Erras sind alle Mann an Bord", so Schwartz. Auch Georg Margreitter sei eine Überlegung für die Startelf, er könnte nach seiner Adduktorenverletzung und dem erneuten Ausfall nach einem Kurzeinsatz gegen Stuttgart zu seinem Comeback kommen.

Auf jeden Fall setzt Schwartz auf "die gestandenen Spieler. Die wissen schon, dass man in schwierigen Situationen abrufen muss". Schwartz warnte aber auch vor dem nächsten Gegner: "Düsseldorf hat eine gute Mischung in der Mannschaft, die machen es sehr ordentlich." Daher sei es entscheidend, dass die Franken wieder zeigen, was sie auszeichnet: "Laufbereitschaft, Aggressivität und Kompaktheit."