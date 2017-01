Heimniederlage gegen Dresden Club verpatzt den Rückrundenstart

Der 1. FC Nürnberg unterliegt nach einer lange enttäuschenden Vorstellung mit 1:2 gegen Dynamo Dresden. Der Schlussspurt kommt zu spät, Mühls Anschlusstreffer sorgt für einen neuen Rekord - die Franken treffen in 39 Partien in Folge.

Sonnenschein und 36.000 Zuschauer zum Rückrundenauftakt in Nürnberg - der Club empfing den Tabellennachbarn aus Dresden. Dave Bulthuis fiel mit einer Knieverletzung aus, für ihn brachte FCN-Coach Alois Schwartz Abwehrspieler Lukas Mühl. Der zu Schalke abgewanderte Torjäger Guido Burgstaller wurde durch Abdelhamid Sabiri ersetzt - das Profidebüt für den 20-jährigen Marokkaner, der vor der Saison von den Sportfreunden Siegen an die Noris wechselte.

Dynamo-Führung in der 31. Minute

Torjubel bei Dynamo

Beide Mannschaften waren in der ersten Viertelstunde darauf bedacht, wenige Fehler zu machen; mit vielen kleinen Fouls unterbrachen sie schon früh den Spielfluss. Nürnberg hatte zwar mehr Ballbesitz, Dresden aber die erste große Chance in der 26. Minute: Nach einer Hereingabe vom rechten Flügel verfehlte der mitgeeilte Ex-Clubberer Stefan Kutschke nur knapp das Leder. Fünf Minuten später führte eine ähnliche Situation zum 1:0 für die Gäste: Chaos in der Nürnberger Abwehr, Erich Berko flankte von rechts in den Nürnberger Strafraum zu Philip Heise, der völlig unbedrängt seinen ersten Saisontreffer markieren konnte. In der 36. Minute verbuchten die Hausherren ihre einzige Möglichkeit, aber die Direktabnahme von Kevin Möhwald aus zwölf Metern ging knapp über den Dynamo-Kasten.

Blitzstart Dresden in der zweiten Halbzeit

15 Sekunden waren nach dem Seitenwechsel gespielt, der Club gedanklich noch in der Kabine, Trainer Schwartz hatte noch nicht Platz genommen auf der Bank und schon stand es 2:0 für Dynamo: Andreas Lampertz löffelte den Ball in den Sechzehner zu Berko, der Nürnbergs Verteidigung erneut düpierte und aus fünf Metern Torwart Thorsten Kirschbaum bezwang. Doppelwechsel bei den Hausherren in der 61. Minute: Miso Brecko musste verletzt raus, der 19-jährige Patrick Kammerbauer kam. In der Offensive sollte Stürmer Cedric Teuchert statt Mittelfeldmann Ondrej Petrak für Belebung sorgen.

Mühl sorgt für Anschlusstreffer und Rekord

Nürnbergs Debütant Abdelhamid Sabiri

Das gelang - Nürnberg warf alles nach vorne und wurde in der 72. Minute mit dem Anschlusstreffer belohnt. Der Eckball von Tobias Kempe landete im Sechzehner bei Tim Matavs. Dessen Kopfball konnte Dresdens Keeper Marvin Schwäbe noch aus dem unteren Eck fischen, das Leder kam zu Mühl am langen Pfosten, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Damit hat der Club den alleinigen Rekord inne: Die Nürnberger haben nun in 39 Zweitliga-Partien in Folge mindestens einmal getroffen. Vier Minuten später die große Chance zum Ausgleich durch Kempe, aber Schwäbe hielt die Gäste-Führung fest. Mit dem Isländer Ruruik Gislason brachte Schwartz seine letzte Angriffs-Hoffnung für den unglücklich agierenden Laszlo Sepsi. Aber auch der konnte nicht mehr für die erhoffte Punkteteilung sorgen. Die Sachsen siegten nach einer cleveren und mannschaftlich geschlossenen Vorstellung bei lange enttäuschenden Franken mit 2:1.