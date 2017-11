2. Bundesliga 15. Spieltag Nürnberg kämpft und holt sich den Dreier

Nürnberg wäre fast ein Blitzstart gelungen. Edgar Sali hatte den Ball in der vierten Minute über die Linie gedrückt, stand bei der Aktion allerdings knapp im Abseits. Die Gäste auf regennassem Rasen das offensivere Team. Das zahlte sich in der 37. Minute endlich aus. Enrico Valentini schickte einen Eckball auf Hanno Behrens, der hochstieg und die Franken mit seinem sechstes Saisontor per Kopf in Führung brachte.

Doch Braunschweig schlug postwendend zurück. Jan Hochscheidt hatte auf der linken Seite genug Platz, um in die Mitte an den Strafraumrand zu geben, wo Salim Khelifi vollkommen frei zum Abschluss kam. Fabian Bredlow konnte nur noch abfälschen. So landete das Leder unten rechts im Nürnberger Tor. Der schnelle Ausgleich - bitter für Nürnberg.

Beide Teams legen nach

Ein weiterer Rückschlag bahnte sich dann in der zweiten Hälfte schon an. Braunschweig drückte auf den Führungstreffer. Und wurde in der 64. Minute belohnt. Onel Hernández holte sich den Ball von Eduard Löwen und legte ihn auf Suleiman Abdullahi ab. Der zog vom Strafraumrand ab und lenkte seinen Schuss zur 2:1-Führung unter die Querlatte. Der Jubel währte nur kurz. Denn auch Nürnberg konnte nachlegen. Mikael Ishak kam im Fünfmeterraum zum Abschluss - Jasmin Fejzic hatte dem 2:2-Ausgleichstreffer nichts entgegen zusetzen. In der 83. Minute musste der Keeper erneut hinter sich greifen, denn Ishak machte seinen Doppelpack per Kopfball über Fejzic hinweg perfekt. Nürnberg drehte das Spiel und ging als verdienter Sieger vom Platz.

Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

Braunschweig: Fejzic - Sauer (74. Becker), Breitkreuz, Valsvik, Reichel - Samson, Kijewski (89. Yildirim) - Khelifi, Hernandez, Hochscheidt (74. Schönfeld) - Abdullahi. - Trainer: Lieberknecht

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Löwen (74. Sepsi) - Kammerbauer (73. Petrak) - Behrens, Möhwald - Salli, Hufnagel (65. Tobias Werner) - Ishak. - Trainer: Köllner

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tore: 0:1 Behrens (36.), 1:1 Khelifi (38.), 2:1 Abdullahi (64.), 2:2 Ishak (68.), 2:3 Ishak (83.) Beste Spieler: Hochscheidt, Abdullahi - Behrens, Ishak Gelbe Karten: Reichel (4), Hochscheidt (2) - Kammerbauer, Ishak (3), Margreitter, Valentini (2), Sepsi

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 15:14 Ecken: 6:4 Ballbesitz: 37:63 Prozent Zweikämpfe: 71:67