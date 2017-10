2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden 1. FC Nürnberg behauptet den 3. Platz

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga mit Ach und Krach Relegationsplatz drei behauptet. Der Club setzte sich in einem spannenden Duell mit Dynamo Dresden glücklich mit 2:1 (1:0) durch und hielt Anschluss an die Spitze.

Mikael Ishak erzielte bereits in der sechsten Minute das 1:0 für den Club: Enrico Valentini spielte kurz an die Ecke des Fünfmeterraums, Hanno Behrens verlängerte dann direkt in den Fünfer, wo Ishak nur noch einschieben musste - sein achtes Saisontor. Die Dynamo-Abwehr präsentierte sich dabei viel zu passiv. Dresden zeigte sich von dem frühen Rückstand aber unbeeindruckt und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Doch nur selten kamen die Sachsen gefährlich vors Tor der Franken. Die größte Chance in der ersten Hälfte zum Ausgleich hatte Andreas Lambertz, der den Pfosten traf.

Dresden macht das Spiel, Club ist effizient

Die Club-Führung zur Halbzeit war mehr als schmeichelhaft. Die Franken fanden nicht mehr in die Partie und zeigten sich erstaunlich passiv. Dresden drängte auf den Ausgleich. In der 69. Minute gab es dann Elfmeter für die Sachsen: Erich Berko erreichte eine hohe Flanke nicht, Tim Leibold stieß ihn ganz leicht und Berko fiel um - ein Elfer, den Schiedsrichter Robert Kempter nicht unbedingt hätte pfeifen müssen. Peniel Mlapa verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1.

Dynamo spielte nun voll auf Sieg. Doch nach einem Ballverlust der Dresdner reagierte Patrick Erras blitzschnell und spielte auf Cedric Teuchert, der den Siegtreffer für den Club erzielte. Der 1. FCN zeigte sich einmal mehr gnadenlos effektiv. Dynamo war nach dem herben Rückschlag wie gelähmt. In der Nachspielzeit sah Philip Heise nach einem Frustfoul die Rote Karte.

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 2:1 (1:0)

Nürnberg: Kirschbaum - Valentini, Mühl, Ewerton, Leibold - Behrens, Erras, Löwen (70. Kammerbauer) - Möhwald - Teuchert (87. Tobias Werner), Ishak (90.+2 Brecko). -

Trainer: Köllner

Dresden: Schwäbe - Seguin (80. Benatelli), Jannik Müller (46. Berko), Ballas, Heise - Konrad - Lambertz (84. Markkanen), Aosman - Kreuzer, Mlapa, Duljevic. -

Trainer: Neuhaus

Schiedsrichter: Robert Kempter (Stockach)

Tore: 1:0 Ishak (7.), 1:1 Mlapa (69., Foulelfmeter), 2:1 Teuchert (82.)

Zuschauer: 33.601

Gelbe Karten: Kirschbaum, Teuchert (3) - Jannik Müller (2), Ballas (3), Aosman (2)

Rote Karte: Heise wegen groben Foulspiels (90.+2)