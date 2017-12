2:0-Sieg in Düsseldorf Nürnberg ist Vize-Herbstmeister

Zum Abschluss der Hinrunde stand für den 1. FC Nürnberg das Topspiel bei Fortuna Düsseldorf an. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, wobei Düsseldorf in der ersten Hälfte mehr Spielanteile hatte. Das Team von Friedhelm Funkel wollte die zuletzt erlittene Heimblamage gegen Dynamo Dresden wettmachen - nach zehn Minuten lagen die Düsseldorfer damals bereits mit 0:3 zurück. Außerdem hätten die Fortunen bei einem Sieg die Herbstmeisterschaft in der Tasche gehabt. In der 27. Minute scheiterte Benito Raman aus kurzer Distanz an Clubs Keeper Fabian Bredlow - das war die beste Chance für die Hausherren. Durch die Niederlage fielen die Rheinländer auf den dritten Rang zurück.

Leistungssteigerung vom Club in der 2. Halbzeit

Der Club agierte nach der Halbzeitpause deutlich mutiger und wirkte auch munterer als im ersten Durchgang. Den Nürnbergern gelang es nun deutlich besser, die Fortunen von ihrem Tor fernzuhalten. Insgesamt waren sie viel präsenter und aggressiver. Die Düsseldorfer offenbarten zunehmend ihre Probleme in der Defensive. Und das nutzten die Franken aus: In der 67. Minute ging der Club durch ein Tor von Tobias Werner in Führung. In der 78. Minute erhöhte Georg Margreitter nach einem Freistoß per Kopf auf 2:0. Trainer Köllner war nach dem dritten Sieg in Folge sichtlich zufrieden: "Wir haben in der zweiten Halbzeit alles richtig gemacht, haben souverän gespielt. Die Mannschaft hat viel investiert."

Hektische Schlussminuten

Große Aufregung in der 87. Minute: Es gab Elfmeter für Düsseldorf, nachdem Valentini Raman im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Allerdings hatte der Nürnberger ganz klar den Ball gespielt. Es gab Rudelbildung und Riesendiskussionen. Schiedsrichter Rohde ließ sich davon nicht beeindrucken. Doch Bredlow parierte den schwach geschossenen Elfmeter von Emir Kujovic souverän - das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit!

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:0)

Düsseldorf: Wolf - Zimmer, Ayhan, Andre Hoffmann, Gießelmann - Neuhaus (85. Kujovic), Sobottka - Raman, Fink (74. Nielsen), Schmitz (70. Usami) - Hennings

Trainer: Funkel

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Kammerbauer (33. Petrak) - Behrens, Möhwald - Salli, Tobias Werner (90.+2 Erras) - Ishak (86. Löwen)

Trainer: Köllner

Schiedsrichter: Rene Rohde (Rostock)

Tore: 0:1 Tobias Werner (67.), 0:2 Margreitter (77.)

Zuschauer: 22.248

Gelbe Karten: Schmitz - Valentini (3), Kammerbauer (2), Ishak (4), Tobias Werner, Ewerton (2)

Besonderes Vorkommnis: Bredlow hält Foulelfmeter von Kujovic