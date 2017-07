3:0 gegen Kaiserslautern Traumhafter Auftakt für starken Club

Dabei war die Mannschaft gar nicht so neu: Trainer Michael Köllner schickte eine junge, hungrige Elf auf den Rasen, in der mit Verteidiger Enrico Valentini und Rückkehrer Sebastian Kerk zunächst nur zwei Neuzugänge standen. Die präsentierten sich nach einer knapp 20-minütigen Abtastphase in glänzender spielerischer Verfassung. Die 1:0-Führung durch den neuen Kapitän Hanno Behrens in der 13. Spielminute kam noch etwas überraschend. Die weiteren Treffer waren dann aber die logische Folge der Dominanz der Hausherren.

Kerks Ecke - Möhwalds Sonntagsschuss

Hanno Behrens (r.) lässt sich nach seinem 1:0-Führungstreffer feiern.

In der 25. Minute wäre die Ecke von Sebastian Kerk wohl auch direkt im Tor der Lauterer gelandet. FCK-Keeper Marius Müller brachte aber noch die Hand an den Ball und bugsierte die Kugel ins eigene Netz - das 2:0. Nach der Pause war es dann Kevin Möhwald, der mit einem satten und wunderbar platzierten 25-Meter-Sonntagsschuss auf 3:0 stellte und für die Vorentscheidung sorgte.

Und die Roten Teufel? Die hatten ihre beste Szene bereits in der 6. Minute durch ihren Neuzugang Baris Atik. Seinen platzierten direkten Freistoß aus fast 30 Metern lenkte Club-Keeper Thorsten Kirschbaum (bekam den Vorzug vor Neuzugang Fabian Bredlow) aber noch zur Ecke. Die Gäste konnten tatsächlich nur in der Anfangsphase mit dem Club mithalten. Spätestens nach dem 2:0 waren die Pfälzer dann aber kein ebenbürtiger Gegner mehr. Der Club beherrschte das Mittelfeld, kombinierte gefällig und ist mit dieser Leistung durchaus ein Kandidat für die Spitzenplätze in der 2. Liga.