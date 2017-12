1:1 ohne Ruhm Nürnberg verspielt Tabellenführung in Kaiserslautern

Eine verwandelte Torchance auf beiden Seiten, so lautet das Fazit dieser Partie. Eine davon ging aber in den eigenen Kasten. Durch das 1:1 in Kaiserslautern hat der 1. FC Nürnberg die mögliche Tabellenführung verspielt.