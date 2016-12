Club siegt in Düsseldorf mit 2:0 Nürnberg gewinnt überzeugendes Gastspiel

Die Funkel-Elf ließ den Ball eigentlich durch die gegnerischen Reihen laufen, fand aber keine Lücken oder vertändelte seine Chancen. Nürnberg hingegen lauerte auf schnelle Gegenstöße – und das erfolgreich. Zwei Mal schlugen die Franken eiskalt zu. Und deshalb hat der Club am 16. Spieltag wieder drei Punkte einfahren können. Das 2:0 passt auch zu den Spielanteilen, der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können.

Blitztor durch Burgstaller

Eigentlich kamen die Hausherren nach nicht mal einer Minute zum ersten gefährlichen Abschluss. Doch den konnten die Franken erfolgreich abwehren. Dann aber kam Guido Burgstaller. Die erste Ecke führte noch nicht zum Erfolg. Aber in der sechsten Minute landete ein langer Ball von Brecko auf dem Nürnberger Stürmer, der seinem Gegner Julian Koch enteilte und auch Michael Rensing überwand, obwohl der den Ball noch berührt hatte.

"In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Deshalb sind wir froh, dass wir heute zwei Tore gemacht und gewonnen haben." Guido Burgstaller

Weder ein unberechtigter Elfmeter noch ein Eigentor

Nach 26 Minuten forderten die Düsseldorfer Fans einen Strafstoß. Bebou war elegant durchgelaufen, hatte Behrens abgehängt - aber dann trat er einfach in den Boden und fiel zu Boden. Schiedsrichter Rene Rohde erkannte die Situation aber richtig. Er entschied weder auf Elfmeter, noch sah der Gestolperte die gelbe Karte. Nach 40 Minuten hatten die Spieler der Fortuna schon den Torjubel auf den Lippen. Zentimeter vor der Linie konnte Thorsten Kirschbaum die Kugel unter sich begraben, sonst wäre der Ausgleichstreffer durch ein Eigentor passiert.

Düsseldorf vertändelt, Club verwandelt

Die Fortuna suchte in der zweiten Halbzeit ihr Heil in der Offensive. Doch Rouwen Hennings vergab zwei Chancen direkt nach dem Pausentee kläglich. Nach einer Stunde scheiterte Ihlas Bebou zweimal an Kirschbaum. Wenig später zeigten sich die Franken wieder gefährlich: Tobias Kempe zirkelte den Ball von halblinks aufs Düsseldorfer Gehäuse, aber ganz knapp am linken Winkel vorbei. In der 66. Minute verwandelte Tim Matavz nach einem durch Burgstaller eingeleiteten lehrbuchartigen Konter zum 2:0 für den Club. Drei Minuten später hatte der Torschütze sogar noch das 3:0 auf dem Fuß. Und nach 72 Minuten bremste die Franken nur ein Abseitspfiff aus. Die Fortuna wirkte frustriert: Kaan Ayhan rannte drei Minuten vor Spielende Kammerbauer in vollem Tempo um, erhielt aber nur die gelbe Karte. Das war's für Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

Düsseldorf: Rensing - Julian Koch (58. Yildirim), Akpoguma, Bormuth, Schmitz - Ayhan, Sobottka - Schauerte, Bellinghausen (79. Ferati) - Bebou, Hennings. - Trainer: Funkel

Nürnberg: Kirschbaum - Brecko, Margreitter, Bulthuis, Sepsi - Petrak, Behrens - Kempe, Möhwald, Burgstaller (90.+4 Teuchert) - Matavz (81. Kammerbauer). - Trainer: Schwartz

Tore: 0:1 Burgstaller (6.), 0:2 Matavz (66.)

Gelbe Karten: Akpoguma (4), Ayhan (5) - Burgstaller (3), Möhwald (2), Kammerbauer

Schiedsrichter: Rene Rohde (Rostock)

Zuschauer: 25.739