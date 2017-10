1. FC Nürnberg Schläfriger Club patzt in Heidenheim

Robert Glatzel erzielte in der 68. Spielminute das Tor des Tages in der Heidenheimer Arena. Nach dem 5:2-Sieg in Regensburg im DFB-Pokal war dies das nächste Ausrufezeichen der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, die sich in der Tabelle wieder an der SpVgg Greuther Fürth vorbeischob und nun den Relegationsplatz belegt. Der Club bleibt trotz der Niederlage Tabellendritter, kann sich aber beim MSV Duisburg bedanken, die Union Berlin ein 1:1 abtrotzten.

Den Heidenheimern gehörte die erste Halbzeit. Die besten Chancen zur Führung hatte zweimal Marc Schnatterer. Erst traf er in der 31. Minute mit einem Freistoß die Latte. In der 43. Minute verzog er dann allein vor Club-Keeper Thorsten Kirschbaum, nachdem ihn Glatzel vorzüglich freigespielt hatte.

Glatzel trifft - Club wird zu spät wach

Nach dem Wechsel störten die Gäste früher. In der Folge hatten die Heidenheimer zwar weniger Torchancen. Dem Club gelang es aber seinerseits nicht, effektiv nach vorne zu spielen. Das 1:0 für Heidenheim kam ein bisschen wie Kai aus der Kiste - nach einer schönen Kombination im Strafraum musste Glatzel nur noch seinen Fuß hinhalten, um aus kurzer Distanz einzunetzen. Die Club-Abwehr wirkte dabei schläftig und unsortiert.

Danach legte der FCN nochmal einen Zahn zu, kam durch Miso Brecko (77.) und Kevin Möhwald (80.) auch noch zu guten Tormöglichkeiten. Keeper Kevin Müller hielt die drei Punkte für den FCH aber fest.

1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)

Heidenheim: Kevin Müller - Robert Strauß, Mathias Wittek, Beermann, Feick - Griesbeck, Titsch-Rivero (73. Theuerkauf) - Schnatterer (63. Skarke), Thiel - Glatzel, Pusch (86. Dovedan). - Trainer: Schmidt

Nürnberg: Kirschbaum - Brecko (79. Petrak), Mühl (46. Löwen), Ewerton, Leibold - Behrens, Erras - Salli (79. Valentini), Möhwald - Teuchert, Ishak. - Trainer: Köllner

Tor: 1:0 Glatzel (67.)

Zuschauer: 12.600

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)