Der 1. FC Nürnberg vor dem Zweitligastart Neuanfang und trotzdem Aufstieg?

Nichts Neues beim 1. FC Nürnberg: Wieder einmal mussten die Franken in der Sommerpause ihren Kader gehörig umbauen. Club-Coach Michael Köllner ist allerdings froh, "dass wir bei Null beginnen." Sogar ein Spitzenplatz scheint in der neuen Saison möglich.

Platz neun, Platz drei, Platz zwölf - der 1. FC Nürnberg hat seit dem Bundesligaabstieg 2014 drei durchwachsene Zweitligajahre erlebt. Nur einmal schnupperte der einstige Rekordmeister an der Rückkehr nach oben. Und auch der letzte große Titel, der DFB-Pokalsieg 2007, liegt schon zehn Jahre zurück. Es scheint unwahrscheinlich, dass es dem Club in der neuen Saison viel besser ergeht. Wieder einmal musste der Kader bei den traditionell klammen Mittelfranken recht intensiv umgebaut werden.

Leistungsträger wie Tobias Kempe (zurück zu Darmstadt 98) oder der vom FC Augsburg ausgeliehene Tim Matavz (zu Vitesse Arnheim) suchen eine neue Herausforderung. Torwart-Routinier und Fast-schon-Club-Legende Raphael Schäfer hat seine Karriere beendet.

Die Torwartfrage

Die Club-Torhüter Kirschbaum (links), Bredlow (Mitte) und Torwarttrainer Michael Fuchs

Wie heikel gerade die Personalie zwischen den Pfosten ist, zeigte bereits das letzte Spiel der vergangenen Saison. In Kaiserslautern war der potentielle Schäfer-Nachfolger Thorsten Kirschbaum im Einsatz - und verschuldete maßgeblich die 0:1-Niederlage mit. Dadurch stand der 1. FC Nürnberg am Saisonende nur auf dem zwölften Tabellenplatz. Mindestens der Siebte hätte es sein müssen, damit die Franken ihren dritten Platz in der TV-Tabelle - anhand der die Fernsehgelder vergeben werden - behalten hätte. So fehlt dem 1. FCN in der neuen Saison knapp eine Million Euro. Eine Kirschbaum-Alternative wäre der erst 22-jährige Fabian Bredlow, der vom Halleschen FC gekommen ist. Zweitligaerfahrung hat er noch nicht. Allerdings: Im letzten Testspiel der "Clubberer" im Trainingslager in Südtirol gegen Inter Mailand stand Bredlow zwischen den Pfosten.

Adam Zrelak (links) im Spiel gegen Inter Mailand

Es muss also mal wieder improvisiert werden im Frankenland. Keine teuren Transfers, aber doch irgendwie Hoffnungsträger waren gefragt. Die verheißungsvollsten Neuzugänge sind Sebastian Kerk vom SC Freiburg (der bereits auf Leihbasis von Januar 2015 bis Juni 2016 für den Club gespielt hatte) und Stürmer Adam Zrelak. Der Kapitän der slowakischen U21-Mannschaft wechselte vom tschechischen Erstligisten FK Jablonec an den Sportpark Valznerweiher. Und mit slowakischen Spielern haben sie in Franken ja gute Erfahrungen: Mit Stürmer Marek Mintal glückte 2007 der DFB-Pokalsieg.

Stärkster Mannschaftsteil: der Sturm?

Oberfranke in Mittelfranken: Cedric Teuchert

Zrelak bringt die Erfahrung von 107 Erstliga-Partien mit 27 Toren mit, seinen ersten Treffer für den Club erzielte der 23-Jährige in einem Vorbereitungsspiel gegen Regionalligist VfR Garching. Überhaupt scheint sich der Sturm zum neuen Paradestück der Franken zu entwickeln. Auch Winter-Neuzugang Mikael Ishak (24 Jahre, von Randers FC) kommt immer besser in Schwung und netzte in den Vorbereitungsspielen nach Belieben ein. Daneben ist der 20-jährige Coburger Cedric Teuchert, der in der vergangenen Saison sein Startelfdebüt feierte, ein weiterer Offensiv-Hoffnungsträger.

Dass er die Mannschaft durch die Zu- und Abgänge in vielen Bereichen komplett neu formen muss, ist kein Problem für Trainer Michael Köllner. "Ich bin froh, dass wir von Null beginnen können." Köllner hatte mitten in der vergangenen Saison den Job von Alois Schwartz übernommen. Viel mehr als eine Stabilsierung des verunsicherten Teams war da nicht möglich. Erstmals konnte er die Mannschaft nun schon in der kompletten Vorbereitung formen. Die Kaderplanung ist weitgehend abgeschlossen, einzig einen weiteren Innenverteidiger suchen die Franken noch.

Trainer Köllner: langfristige Entwicklung im Vordergrund

Club-Coach Köllner

"Es geht nicht darum, ob ein Vorgänger gut oder schlecht gearbeitet hat. Du fährst einfach anders mit der Mannschaft", so der 47-Jährige, der zuvor abgesehen vom FC Bayern Hof ausschließlich Jugendmannschaften trainiert hatte. "Am Ende geht es um eine langfristige Entwicklung, und dass du langfristig Stabilität in der Mannschaft hast", sagt Köllner vor der neuen Saison. Und trotzdem wirkt er so überzeugt von seinem Team, dass der Club im Idealfall sogar in dieser Saison schon um die Spitzenplätze mitspielen könnte.

Sechs Testspiele, sechs Siege

Die Vorbereitungsspiele unterstrichen jedenfalls, dass Köllner ein Trainer ist, der einer Mannschaft - auch nach zahlreichen Personalwechseln - schnell ein funktionierendes System beibringen kann. 2:1 siegten die Franken gerade im Trainingslager gegen den in Bestbesetzung angetretenen italienischen Erstligisten Inter Mailand. Auch die übrigen fünf Vorbereitungsspiele gestaltete der Club sieg- und überwiegend torreich, wenn auch gegen teilweise unterklassige Teams: 5:0 gegen Schwabach, 9:0 gegen Bamberg, 5:2 gegen Garching, 4:0 gegen Bohemians Prag, nur beim 2:1 gegen Eichstätt lief der Club-Motor noch nicht rund. Der letzte Härtetest steht dem 1. FC Nürnberg am kommenden Sonntag (23.07.17) bevor. Im letzten Vorbereitungsspiel geht es gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach.

Die Zu- und Abgänge beim 1. FC Nürnberg

Zugänge: Adam Zrelak (ausgeliehen FK Jablonec), Sebastian Kerk (SC Freiburg), Lukas Jäger (SCR Altach), Fabian Bredlow (Hallescher FC), Philipp Hercher (VfR Aalen), Alexander Fuchs (TSV 1860 München II), Enrico Valentini (Karlsruher SC), Enis Alushi (Maccabi Haifa/war ausgeliehen)



Abgänge: Tobias Kempe (SV Darmstadt 98), Stefan Kutschke (FC Ingolstadt/war an Dynamo Dresden ausgeliehen), Tim Matavz (Vitesse Arnheim/war ausgeliehen vom FC Augsburg), Shawn Parker (FC Augsburg/war ausgeliehen), Dominic Baumann (Würzburger Kickers), Willi Evseev (FC Hansa Rostock), Dave Bulthuis, Even Hovland, Patrick Rakovsky, Constant Djakpa (alle Ziel unbekannt), Raphael Schäfer (Karriereende)