2:0 im Heimspiel gegen Union Berlin 1. FC Nürnberg holt zweiten Sieg in Folge

Direkt nach dem erlösenden ersten Liga-Sieg hat der zuvor so schwach in die Saison gestartete 1. FC Nürnberg gleich nochmal nachgelegt. Beim 2:0-Heimsieg verwies er auch den bislang so starken Gegner aus Berlin in die Schranken.

Viel Stückwerk und zahlreiche Fehlpässe , erst kurz vor dem Pausenpfiff tat sich in Nürnberg einiges: Auf beiden Seiten gab es je eine gelb-rote Karte. Dazu die überraschende Führung für den Club, die dem Schützen des Führungstreffers Kevin Möhwald und dem gesamten Team aus Franken dann aber gehörig Aufwind verschaffte. Nach einem verpatzten Saisonstart hat der 1. FC Nürnberg am Ende mit 2:0 den zweiten Sieg in Folge errungen.

Langes Anfangsgeplänkel

Clubtrainer Alois Schwartz vertraute der Mannschaft, die am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg eingefahren hatte. Der Gegner setzte aber auf starkes Pressing und verhinderte so einen kontrollierten Spielaufbau der Franken, die in der Abwehr aber auch sicher standen. Gezielte Angriffe gab es in der ersten Halbzeit dementsprechend kaum zu sehen. In der 25. Minute hatte der Club die erste wirkliche Möglichkeit dieses Spiels. Kevin Möhwald schoss einen Freistoß vom rechten Flügel in die Mitte, wo Hanno Behrens zum Kopfball kam, aber knapp am linken Pfosten vorbei zielte.

Drei Minuten Überzahl

Aufregung nach 37 Minuten: Kristian Pedersen rauschte im Strafraum mit dem Fuß voraus in Clubtorhüter Thorsten Kirschbaum. Glücklicherweise blieb der harte Einsatz für den Keeper ohne gesundheitliche Folgen, aber der Berliner wurde mit der gelb-roten Karte bestraft. Die Überzahl der Nürnberger währte jedoch nur drei Minuten. Dann wurde Edgar Salli ebenso bestraft, nachdem er bei einem Laufduell seinem Gegenspieler Somin Hedlund ins Gesicht gegriffen hatte.

Überraschender Führungstreffer verschafft Aufwind

Wie aus dem Nichts erzielte in der 45. Minute dann aber Kevin Möhwald den überraschenden 1:0-Führungstreffer für die Nürnberger. Nach einem verlorenen Kopfballduell vor dem Strafraum erwischte der Franke den Ball und zog aus 20 Metern ab. Die Kugel drehte sich tückisch in Richtung des äußeren Pfostens, der gegnerische Torhüter war zwar noch dran, konnte den Treffer aber nicht verhindern. Nach 54 Minuten hatte der Schütze den nächsten Treffer auf dem Schlappen, als er alleinstehend auf den Berliner Torhüter zulief, aber genau auf dessen Hände zielte. Eine Minute später musste sich Jakob Busk gehörig strecken, um den nächsten Versuch des Angreifers zu parieren. Die Franken machten dicht unjd versteckten sich auch nicht. In der 83. Minute machte der gerade eingewechselte Cederik Teuchert den Deckel drauf und erzielte den 2:0-Endstand.