1. FC Nürnberg - Bielefeld Serie beendet: Club kassiert Niederlage

Die Nürnberger boten nach drei starken und torreichen Partien gegen Bielefeld zunächst eher magere Fußballkost. Von der zuletzt gefürchteten Offensive der Franken war wenig zu sehen, zudem taten sich die Gastgeber gegen die kompakt stehenden Bielefelder schwer. Mit zwei Ausnahmen bestimmte die Taktik das Geschehen. Bielefelds Fabian Klos hämmerte in der fünften Minute seine große Chance aus kurzer Distanz über den Kasten.

Ein Aufsetzer von Mikael Ishak (24.) segelte nur knapp an linken Pfosten von Bielefelds Schlussmann Daniel Ortega vorbei. Zur Halbzeit stand es am Valznerweiher zum Ärger der zuletzt torverwöhnten Fans noch 0:0.

Bielefeld holt die Führung

Zum Beginn der zweiten Hälfte startete Nürnberg zwar deutlich offensiver, allerdings versuchte es Cedric Teuchert zunächst mit schauspielerischem Talent. Dafür gab es allerdings keinen Applaus, sondern die Gelbe Karte für eine klassisch aufgeführte Schwalbe. Nur wenig später verpasste er eine Riesenchance. Leibold schickte den Angreifer halbrechts allein Richtung Ortega. Teuchert (56.) entschied sich allerdings für ein Abspiel zu Ishak, anstelle selbst abzuschließen. Allerdings stand der Schwede im Abseits. Der erste erfolgreiche Abschluss gelang dann dem eingewechselten Andraz Sporar (59.). Der Joker scheiterte mit seiner Direktabnahme noch an Thorsten Kirschbaum, doch im Nachschuss war die 1:0-Führung perfekt.

Nach dem 0:1 brannte endlich das Fußballfeuer

Der Club reagierte und hatte in der 64. Minute die Doppelchance zum Ausgleich. Ewerton traf aus kurzer Distanz den linken Pfosten. Nur Sekunden später schloss Möhwald aus der Distanz wuchtig ab. Doch Ortega lenkte das Leder ins Toraus. Ishaak legte noch eine Aluminiumtreffer nach. Teucherte (70.) scheiterte erneut an Ortega. Die Arminia versuchte nachzulegen. Manuel Prietl schickte den Ball haarscharf links am Tor vorbei. Den Ausgleichstreffer setzte dann Ishak in der 79. Minute. Doch Bielefeld wollte den Sieg und legte in der 86. Minute nach. Konstantin Kerschbaumer schob den Ball an Kirschbaum zum 2:1-Endstand ein.