1:0-Sieg gegen Sandhausen Nürnberg festigt Relegationsplatz

Während der Club auswärts eine Macht ist, läuft es daheim weniger gut. Erst drei Siege konnten die Nürnberger Fans im Max-Morlock-Stadion bejubeln. Gegen den SV Sandhausen wollte die Mannschaft von Michael Köllner die Heimbilanz aufpolieren. Die Nürnberger spielten von Anfang an nach vorne und suchten den Abschluss. Doch die beste Abwehr der Liga wehrte eine Chance nach der anderen ab.

Hart erkämpftes 1:0

In der 8. Minute scheiterte Edgar Salli mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an dem Sandhausener Keeper Marcel Schuhen. Kurz vor der Pause hielt der Torhüter einen Kopfball von Enrico Valentini. Vor allem bei dem zuletzt stark kritisierten Keeper konnte sich Sandhausen bedanken, dass der Kasten so lange sauber blieb. Die Franken machten weiter Druck, doch Sandhausen präsentierte sich zweikampfstark und defensiv stabil - bis zur 70. Minute. Da fing Mikael Ishak einen Konter der Gäste ab und passte auf Tim Leibold, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Zehn Minuten hätte Kevin Möhwald alles klar machen können, doch der Nürnberger scheiterte an Schuhen.

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Kammerbauer (77. Petrak) - Behrens, Möhwald - Salli (83. Teuchert), Tobias Werner (90. Löwen) - Ishak

Trainer: Köllner

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Knipping, Paqarada (75. Zejnullahu) - Linsmayer (73. Wright), Jansen - Daghfous, Stiefler - Sukuta-Pasu, Höler (57. Förster)

Trainer: Kocak

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler)

Tor: 1:0 Leibold (68.)

Zuschauer: 23.586

Gelbe Karten: Leibold (3), Petrak (2) - Linsmayer (2), Stiefler (3), Wright