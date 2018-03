Veranstaltungstipp Kaiserdomlauf Bamberg

Manch einer hat langsam genug von Schnee und Kälte, sehnt den Frühling herbei und will endlich wieder Laufen gehen. Eine gute Gelegenheit für den Frühjahrsstart in die Laufsaison, gibt es am 11. März beim Kaiserdomlauf in Bamberg.