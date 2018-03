Veranstaltungs-Tipp Generation 50+ beim Post SV

Der Nürnberger Post SV bietet ein neues Programm 50+ mit Sport, Reisen, Ausflügen und unterschiedlichen Kursen an. Das können sich Interessierte am 18. März beim Gesundheitstag Generation 50+ im Sportzentrum Nordost in Nürnberg genauer anschauen.