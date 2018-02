Rauf auf die Piste "Allgäu Vertical" in Ofterschwang

Das Ziel liegt auf 1.406 Meter und ist der nördlichste Gipfel der Hörner-Gruppe. In 26 bis 28 Minuten sind die Schnellsten bereits auf dem Berg, weiß Axel Reusch, der den vertikalen Winterspaß organisiert, "es gibt auch viele Leute, die sagen, ich mach das in meinen Rhythmus mit meinen Freunden. Die brauchen dann eine Stunde oder auch noch länger."

Die Ausrüstung ist ebenfalls freigestellt, möglich sind Lauf- oder Wanderschuhe, evt. mit Ketten oder aber aber Tourenski. Pflicht ist nur das Tragen einer Stirnlampe, schließlich ist man mindesten eine Stunde in der Dunkelheit unterwegs.

Spektakulärer Start

Im Vorverkauf kostet das Ticket 25 Euro, am Start vor Ort dann 30 Euro inklusive Verpflegung in Ziel. Gestartet wird in drei Altersklassen, darunter auch in der Klasse "Vertical Legends"- das sind die über 50-Jährigen. Das "Allgäu Vertical," die Piste rauf statt runter- ein ungewöhnlicher Winterspaß am Faschingssamstag. Auch über Zuschauer freut sich der Veranstalter und verspricht ein eindrucksvolles Bild: "Gerade der Start ist eine Show, wenn da über 200 Leute mit Stirnlampen loslaufen, dann sieht das spektakulär aus."

Am Faschingssamstag, 10. Februar, geht es um 18 Uhr im Tal los, Ziel ist die die Weltcuphütte., abgerundet wird der Abend dann mit Siegerehrungen und Bildershow im Ofterschwanger Haus.

Informationen und Anmeldung unter allgaeu-vertical.de