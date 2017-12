In Bayern unterwegs Auf Schneeschuhen durch weiße Weiten

Wer Schneeschuhwandern will, hat in vielen Wintersportregionen Bayerns Gelegenheit dazu. Von kurzen Einführungen bis langen Wanderungen bieten die Veranstalter für Anfänger und Ambitionierte etwas.

Besonders interessant für Einsteiger ist die „Happy-Schneeschuh-Stunde“ in Bodenmais im Bayerischen Wald. Die Skischule Koller organisiert eine Probierstunde (für 6 Euro) mit Tipps von erfahrenen, einheimischen Guides zu Technik, Material und Schneeschuhtouren in der Region.

Ofterschwang im Allgäu

Im Allgäu bietet sich beispielweise in Ofterschwang ausgiebig Gelegenheit zum Wandern in weißen Weiten. Als einfache Einsteigertour ist jeden Samstag ab 11 Uhr die "2 Stunden Schneeschuh-Genusstour" geeignet. (29 Euro, 15 Euro mit Hörnerdörfer Gästekarte).

"Wer da mit offenen Sinnen, mit offenen Augen und Ohren durchläuft, der bekommt einen großen Mehrwert, die Schneeschuhe führen uns natürlich in Gebiete, wo normalerweise keiner hinkommt, wir sind weg von den großen Touristenzentren, was am Ende der Tour die Leute dann immer sehr zufriedenstellt", sagt Veranstalter Norbert Schehle.

Alpennationalpark Berchtesgaden

Auch für Anfänger mit normaler sportlicher Kondition dürfte die 4,5 Stunden Schneeschuhwanderung (inklusive Einkehr in Berggaststätte, täglich von 25. bis 31. Dezember ) im Alpennationalpark Berchtesgaden geeignet sein. Im Preis von 29 Euro werden die Schneeschuhe natürlich zur Verfügung gestellt. Das gilt für alle Anbieter der geführten Wanderungen. Feste, möglichst wasserdichte Bergschuhe sollte man selbst mitbringen.