Veranstaltungstipp im Advent Nikolauslauf Arnstorf

Im Wald laufen, wenn andere in die Skisaison starten. Das zumindest versprechen alljährlich die zahlreichen Nikolausläufe die es überall in Bayern gibt. Zu den ältesten Laufveranstaltungen Anfang Dezember, gehört dabei der Nikolaus Waldlauf der LAC Arnstorf in Niederbayern. Dort drehen die Läufer am 3.12. bereits zum 40sten Mal ihre Runden im winterlichen Wald.

Von Klein bis Groß, von Kurz- bis Langstrecke

Angeboten werden Strecken von 300 Metern für die ganz kleinen Läufer ab fünf Jahren, bis zur Langstrecke über 8.700 Meter. Dazu gibt es auch einen Vereins- und Firmenlauf sowie ein Nordic-Walking Rennen über 7,2 Kilometer. Beginn der Veranstaltung ist um 10.00 Uhr mit den Kleinen. Meldeschluss ist am 1.12., doch Nachmeldungen werden bis kurz vor Rennbeginn entgegen genommen.