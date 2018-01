Mit der Skiwacht unterwegs Verletzte transportieren und Skifahrer abräumen

Die deutsche Skiwacht ist in Europa einmalig. In den 60 Skigebieten sind in der Wintersaison 270 Skiwachtmänner und -frauen unterwegs. Seit 40 Jahren sorgen sie für einen möglichst reibungslosen Skitag. Ihr vorrangiges Ziel: Unfälle durch präventive Maßnahmen verhindern.

Ihre Aufgaben:

Kontrolle von Pisten, Pistenbeschilderungen und Schleppliftspuren

tägliche "Letztbefahrung" der Pisten in den betreuten Skigebieten nach Ende der Liftzeiten

Skifahrer auf richtiges, faires und sicheres Verhalten im Pistenbetreib hinweisen

Hilfestellung, wenn Skifahrer Probleme bei ihrer Skiausrüstung haben

Erstversorgung der Verletzten und Abtransport ins Krankenhaus

Information und Aufklärung über schonenden Umgang mit der Natur und der Tierwelt im Skigebiet

Alle Skiwachtmitarbeiter sind hauptamtlich bei der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) angestellt. Zugleich sind sie ehrenamtliche Bergwachtfrauen und -männer. In dieser Funktion sind sie im Fall von Verletzungen für den Rettungsdienst zuständig. In ihrer roten Kleidung sind sie gut zu erkennen. Sie sind die ersten, die am Morgen am Berg sind und die letzten, die die Pisten nach Liftende verlassen.

Autorin: Frauke Gerbig