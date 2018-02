Moonlight Classics Langlaufen im Mondschein

Das ist einzigartig in Europa: bei den Moonlight Classics auf der Seiser Alm können Hobbylangläufer bei Vollmond um die Wette laufen. Das jährlich stattfindende Event zieht Hunderte Sportler aus vielen Ländern an.

Zur Wahl stehen 15 und 39 Kilometer, gelaufen wird ausschließlich in der klassischen Technik. Da die Loipe nur mit Fackeln beleuchtet ist - was bei Vollmond an einem klaren Winterabend eigentlich reicht - sind Stirnlampen Pflicht. Zur Sicherheit der Athleten.

Für Hobbysportler gilt beim abendlichen Langlaufen erhöhte Aufmerksamkeit. Gerade bei Abfahrten sollten sie ein bisschen Tempo rausnehmen. Die Experten empfehlen außerdem eine Sportbrille zu benutzen, um gegebenenfalls bei einem Sturz nicht von Stockspitzen verletzt zu werden. Allerdings sollten die Brillen ohne Tönung sein.

Im Dunkeln besondere Aufmerksamkeit

Langlaufen bei Flutlicht gibt es in Bayern an diversen Orten, z.B. in Oberstaufen, Oberstdorf, Ruhpolding, Reit im Winkl, Lenggries, Benediktbeuern, Grainau oder Kaltenbrunn.