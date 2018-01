Jonglieren Je schneller desto anstrengender

Wer sich körperlich auspowern will, für den ist Jonglieren sicher nicht die erste Wahl. Anstrengend ist Jonglieren trotzdem und ein tolles Training für die mentale Fitness. In Nürnberg gibt es eine besonders aktive Jonglierszene.

Einmal in der Woche ist in der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg offenes Training für Jongleure und Akrobaten. Hierher kommen Profis ebenso wie Anfänger. Jan Daumien etwa übt gerade das Jonglieren mit sieben Bällen – eine anstrengende Angelegenheit, ihm rinnt der Schweiß über die Stirn. "Das ist tatsächlich schon Sport", sagt der junge Mann. "Je schneller man feuern muss mit den Händen, desto anstrengender ist es physisch und psychisch, auch, weil man sich auf so viele Bälle gleichzeitig konzentrieren muss."

Jonglieren macht wach und fit

Körperlich anstrengend ist Jonglieren normalerweise nicht. Was vor allem trainiert wird, ist der Kopf. Ein guter Jongleur muss in der Lage sein, seine Umwelt komplett auszublenden, in einen Flow hineinzukommen. Dann ist Jonglieren vergleichbar mit Joggen: Es macht wach und fit. Übt der Jongleur hingegen etwas Neues, fühlt er sich danach mental müde, so die Erfahrung von Fritz Mack. Er verbindet Jonglage mit Akrobatik und tritt damit schon seit vielen Jahren bei Festen und Veranstaltungen auf.

Für Fortgeschrittene gibt es keine Grenzen

Jonglieranfängern rät Fritz Mack, zunächst einmal mit zwei Bällen zu üben und diese im hohen Bogen versetzt von links nach rechts und von rechts nach links zu werfen. Erst wenn das flüssig klappt, kommt ein dritter Ball dazu. "Oft versuchen Anfänger, von der linken an die rechte zu übergeben. Das Muster gibt´s auch, ist aber deutlich schwieriger", so Mack. Einfacher sei es, mit der Grundform des Jonglierens zu beginnen, der Kaskade. Der Trick dabei sei, dass sich immer ein Ball in der Luft befindet. Etwa zwei bis drei Stunden braucht ein Anfänger, bis er die Kaskade schafft, so die Erfahrung von Fritz Mack.

Wen dann das Jonglierfieber gepackt hat, der will immer neue Tricks lernen. Etwa Kontaktjonglage, bei der Gegenstände über den Körper gleiten, Diabolos, die über Schnüre rollen oder so genannte Devil Sticks, zwei Stäbe, mit denen ein dritter gedreht oder durch die Luft gewirbelt wird. Eins ist sicher: Langeweile kommt beim Jonglieren nicht auf.

