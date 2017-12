Fitnesstipp Nachtlanglauf in Oberfranken

Nach dem Büro auf den Langlaufskiern noch eine Runde drehen, leider etwas, dass meistens am fehlenden Licht scheitert. Nicht in Wallberngrün - bei guter Schneelage ist die Loipe beleuchtet.

Nur die wenigsten Loipen sind so mit Flutlicht ausgestattet, dass man da auch am Abend noch skaten kann. Doch Langläufer in Oberfranken kennen diese Probleme nicht. Bei Helmbrechts gleich neben der A9, betreibt die SG Goesmes-Walnberngruen bei ausreichend Schnee gleich sechs Loipen von denen eine an Werktagen von 17 bis 20.30 Uhr hell erleuchtet wird. An Wochenenden bleibt das Flutlicht allerdings aus, dafür gibt es im Sportheim dann warme Getränke.

Verantwortlich für die Loipen ist der Sportverein, der mit einer eigenen Pistenraupe sowohl klassische als auch Skatestrecken spurt. Die weite Talmulde an der Straße zwischen Grafengehaig im Landkreis Kulmbach und Helmbrechts im Landkreis Hof gilt als sehr schneesicher und wird deshalb seit einigen Jahren "Walberngrüner Gletscher" genannt.

Für Kinder gibt es mitten im Skizentrum eine eigene Rodelbahn.