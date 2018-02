Neuer Trendsport Blasrohrschießen Für jedermann und jeden Geldbeutel geeignet

Blasrohrschießen macht viel Spaß und es kostet auch nicht viel. Denn vieles, was man dazu braucht, bekommt man einfach im Baumarkt. Und erlaubt ist im Prinzip was gefällt. Das Material des Rohres ist ebenso egal wie dessen Durchmesser. Nur bei der Maximallänge sind Grenzen gesetzt, bei knapp über zwei Metern ist Schluss. Anbauten sind erlaubt, also beispielsweise Zusatzgriffe oder eine zweite Ummantelung, um das Ganze stabiler zu machen.

Einzige Ausnahme: Keines der Rohre darf eine Visierung haben. Braucht es aber auch nicht, denn fixiert wird die Zielscheibe, die in zehn Metern Entfernung hängt, folgendermaßen: Mit den Augen auf die Scheibe schauen, dabei verschwimmt die Spitze des Blasrohres, und man sieht es doppelt. Dann einfach mittig zielen und den Pfeil auf die Reise schicken.

Blasen allein reicht nicht

Mit Blasen kommt man da aber nicht weit: Backen mit Luft füllen, Blasrohr an den Mund, und dann einen kurzen, kräftigen Luftstoß durch die Lippen lassen. Schon fliegt der Pfeil. Die schweren Metallpfeile kann man aber erst im Alter von 18 Jahren kaufen, deswegen sind die zum Teil jungen Schützen auch erfinderisch: Von Holzpfeilen, bis hin zu Eigenbaupfeilen, die aussehen wie Rouladennadeln wird alles geschossen.

Das Tolle dabei: Der Sport, der ursprünglich von Eingeborenen in der Südsee abgeschaut wurde, ist nicht nur billig, er ist auch integrativ. Alle können daran teilnehmen, Kinder ebenso wie alte Menschen, oder Leute mit Handicap. Noch ist der Sport in Bayern nicht allzu verbreitet, immer mehr Vereine bieten es aber an. Unter anderem die königlich priviligierte Feuerschützengesellschaft in Rosenheim, oder die FSG Greding in Mittelfranken.

Autor: Achim Hofbauer