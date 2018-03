Heike Drechsler "Ein bisschen Bewegung geht immer"

Bewegung in den Alltag zu integrieren, das ist für alle, die keine Zeit oder keine Lust haben extra zum Sport zu gehen das große Ziel. Das sollte möglichst ohne großen Aufwand passieren. Zuhause, am Arbeitsplatz oder einfach so mal unterwegs. Und es ist so einfach, sagt Heike Drechsler.

Treppe statt Aufzug oder Sitzwalking im Büro - etwas Bewegung geht überall und tut gut. Vor allem im Büro, wenn der Griff zum Telefon schon die intensivste Bewegung darstellt. Mit kleinen Bewegungen und Übungen kann man schon viel tun, damit die Muskulatur entspannt bleibt.

Was genau man tun kann, hat Heike Drechsler mit Moderatorin Christine Kellermann gleich in der Praxis demonstriert. Die positive Wirkung hat sich sofort bemerkbar gemacht. Einen guten Tipp gab es noch dazu: Regelmäßig den Wecker stellen und Bewegungspausen in den Arbeitsalltag einbauen.