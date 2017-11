Big Wave-Surfer Steudtner "Wie beim Skifahren auf der Streif"

In der Surfer-Szene ist er weltberühmt: Sebastian Steudtner reitet die ganz großen Wellen und hat als erster Europäer den "Oscar des Surfens“ errungen. Diesen Winter verbringt der Nürnberger wieder in Portugal und wartet auf die Monsterwelle.

Kein normaler Mensch setzt seinen Fuß ins Wasser, wenn ein Sturm riesige Wellen an Land peitscht. Aber für Sebastian Steudtner ist das genau der Moment, um auf sein Brett zu steigen und sich von den Jetskis raus auf´s Meer ziehen zu lassen. Auch er hat großen Respekt vor den enormen Wassermassen, denn so eine Welle wiegt bis zu 500.000 Tonnen. Aber wenn es erst mal losgeht, dann ist der 32-Jährige in seinem Element.

"Die physische Energie, die mein Brett anschiebt, ist gigantisch. Da ist Respekt, da ist Freude, da ist Konzentration und das Besondere beim Big Wave Surfen ist, dass nur das Jetzt zählt, was in dieser Sekunde passiert." Sebastian Steudtner

Der Franke absolviert fast täglich ein Fitnessprogramm von vier bis acht Stunden, sowohl im Grundlagenlagenbereich für die Ausdauer als auch als Intervalltraining zur Leistungssteigerung. Dazu gehören für ihn Fahrrad fahren auf dem Ergometer, Joggen auf dem Laufband, Schwimmen und natürlich viel Zeit auf dem Surfbrett im Wasser. Aber auch Functional- und Krafttraining sowie Übungen mit dem Theraband. Essentiell ist für den Extremsportler darüber hinaus die mentale Fitness. Bei der Surftechnik auf der Welle geht es vor allem darum, dass der Big Wave-Surfer "seine" Linie auf der Welle findet, wie er sich auf der Welle positioniert und wo er wenden kann. Dabei erreicht er Geschwindigkeiten von 70, 80 Stundenkilometern.

"Das ist ein bisschen wie beim Skifahren, wenn man die Streif runterdonnert."Sebastian Steudtner

Mit 16 Jahren hat Sebastian Steudtner seine Heimatstadt Nürnberg verlassen, um auf Hawaii zu surfen und seinen Traum zu leben. Die Erfahrungen, die er seitdem gemacht hat, will er nun an Jugendliche weitergeben: "Beim Surfen fällt man sehr oft hin und man muss sehr oft wieder aufstehen. Das ist genauso wie im Leben. Das möchte ich den Jugendlichen vermitteln, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, und denen oft der Glaube an sich selbst fehlt. Beim Surfen kann man lernen, dass wir es alle schaffen können, wenn wir es wollen.“

Projekt für Kinder und Jugendliche

In diesem Sommer hat er daher die deutschlandweit erste Surftherapie gegründet. Mit seinem Verein „wirmachenwelle“ will er verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen helfen. Ein ganzes Schuljahr lang bereiten sich nun acht Jungen aus den Stütz- und Förderklassen der Nürnberger Paul-Moor-Schule auf das große Erlebnis im nächsten Sommer vor: eine Woche Surfen mit dem Weltstar der Big Wave Szene in Frankreich oder Portugal. Bis dahin stehen unter anderem sicheres Schwimmen, Stand up Paddeling sowie Skateboardfahren für die Jungs auf dem Programm.

Grundsätzlich rät Sebastian Steudtner allen, denen Wassersport gefällt, und die gerne mal Wellenreiten möchten: "Einfach rauf auf´s Brett, egal wie oft man ins Wasser fällt."

Beitrag: Ulrike Nikola