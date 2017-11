Ramsau bei Berchtesgaden Ein Besuch bei der Kräuterfee

Kräuter schmecken nicht nur gut, sondern haben auch eine heilende und lindernde Wirkung, sind also gut für Körper und Geist. In in Ramsau bei Berchtesgaden kann man das besonders gut erleben.

Draußen ist es dunkel und kalt, Sie sind gestresst, müde und schlapp? Was Ihnen da nicht alles so empfohlen wird: Schlafen Sie viel, heißt es immer wieder, bewegen Sie sich, rauchen Sie nicht, trinken Sie keinen Alkohol und essen Sie doch bitte gesund! Stimmt alles, ist aber auch alles nicht neu. Wir haben eine viel bessere Idee!

Kräuterhotel, die gesunde Alternative

Machen Sie doch mal ein paar Tage Wellness in einem Kräuterhotel. Das ist voll im Trend, immer mehr Hotels setzen auf frische Kräuter – beim Essen, im Wellness- und im Spa-Bereich. Das Berghotel Rehlegg in Ramsau bei Berchtesgaden beschäftigt dafür sogar eine ausgebildete Spezialistin, die den Gästen zum Beispiel in Workshops zeigt, was man zu Hause alles mit Kräutern machen kann.

Krankenschwester, Kräuterpädagogin und Gärtnerin

Doris Hasenknopf ist Krankenschwester und zertifizierte Kräuterpädagogin. Außerdem ist sie Mitglied im "Verein der Kräuterschnecken", um sich immer wieder fort- und weiterzubilden. Hasenknopf hat selbst Kräuter angepflanzt, pflegt einen Kräutergarten und nutzt auch die Bergwiese hinterm Haus.

Beitrag: Heike Otto