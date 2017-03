Playoff-Viertelfinale Red Bull München im Halbfinale

Damit hat Meister Red Bull München als erste Mannschaft das Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Der Hauptrundensieger gewann auch das vierte Viertelfinale der best-of-seven-Serie gegen das Überraschungsteam Fischtown Pinguins in Bremerhaven mit 8:2 (2:1, 4:0, 2:1).

Jonathan Matsumoto (4., 27.) traf jeweils in Überzahl für die Mannschaft von Don Jackson. Die weiteren Treffer für München erzielten die Nationalspieler Jerome Flaake (13.), Frank Mauer (35.) und Yannic Seidenberg (59.) sowie Derek Joslin (36.), Mads Christensen (39.) und Daryl Boyle (50.).

Jack Combs (15.) und Mike Moore (49.) waren vor 4.643 Zuschauern für den wackeren Außenseiter erfolgreich.

Halbfinalgegner der Münchner noch ungewiss

Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte zog der EHC in die Vorschlussrunde um die deutsche Meisterschaft ein. Auf wen die Münchner in der nächsten Playoff-Serie im Modus Best of Seven ab dem 24. März treffen, steht noch nicht fest. Die Halbfinal-Paarungen hängen vom Ausgang der anderen Viertelfinalpartien ab.

Die Grizzlys Wolfsburg können am Freitag bei den Kölner Haien für die Entscheidung sorgen, wenn sie den notwendigen vierten Sieg holen. Die Niedersachsen liegen nach dem klaren 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) mit 3:1-Erfolgen vorn. DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin siegte gar mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) gegen Mannheim und glich in der Serie zum 2:2 aus. Mindestens auch in einem sechsten Duell am Sonntag werden sich die beiden Rivalen damit gegenüberstehen - ebenso wie Augsburg und Nürnberg. Die Augsburger Panther hatten mit einem 4:0 bereits am Dienstag den Ausgleich geschafft.