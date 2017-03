DEL-Playoff-Viertelfinale, 2. Spiel Meister München auf Halbfinal-Kurs

Meister EHC Red Bull München ist in der Deutschen Eishockey Liga erneut auf dem besten Weg ins Playoff-Halbfinale. Als einzigem Team gelang dem Titelfavoriten am Freitagabend im zweiten Viertelfinalspiel auch der zweite Sieg. Beim Überraschungsteam Fischtown Pinguins gewann der Hauptrundensieger souverän mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Die Tore erzielten die deutschen Nationalspieler Yannic Seidenberg (6.), Frank Mauer (17.) und Konrad Abeltshauser (54.). Bereits am Sonntag (16.45 Uhr) kann der EHC wieder in eigener Halle für die Vorentscheidung sorgen. Zum Weiterkommen in der "Best-of-seven"-Serie sind vier Siege notwendig.

Nürnberg gleicht aus

Meisterschaftsanwärter Nürnberg Ice Tigers korrigierte bei den Augsburger Panthern seinen Ausrutscher aus dem ersten Duell und glich die Serie durch ein ungefährdetes 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) aus. Für Nürnberg stellten Steven Reinprecht (3.), Nichlas Torp (35.) und Brandon Segal (36.) die Weichen auf Sieg, der Augsburger Anschlusstreffer von Benjamin Hanowski blieb ohne Folgen. Die Wolfsburger Grizzlys setzten sich gegen Köln dank Toren von Brent Aubin (8.), Mark Voakes (24.) und Tyson Mulock (26.) durch, Shawn Lalonde (15.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.