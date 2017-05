Eishockey: Stanley-Cup überstrahlt Heim-WM

Bei der Heim-WM 2010 war Philipp Grubauer gerade mal 18 Jahre jung und versuchte sein Glück in einer kanadischen Nachwuchsliga. Heute ist der gebürtige Rosenheimer Torhüter der Washington Capitals und spielt wie noch einige andere Deutsche in der nordamerikanischen Profiliga NHL in den Playoffs.

"Ich würde mein Land natürlich vertreten wollen. Aber Playoffs zählen hier mehr." Philipp Grubauer

Stanley Cup stellt alles in den Schatten

Damit geht es ihm wie seinen Kollegen Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tom Kühnhackl (Pittsburgh Penguins) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks), die mit ihren Teams ebenfalls noch im Rennen um die begehrte Stanley-Cup-Trophäe sind. Was im Fußball undenkbar wäre, ist im Eishockey Alltag. Der Stanley Cup ist nun mal die bedeutendste Trophäe der Eishockeywelt – eine WM zählt dagegen fast gar nichts.

Erst drei Deutsche haben die gewaltige Schüssel bisher gewonnen: Uwe Krupp, Dennis Seidenberg und im letzten Jahr Tom Kühnhackl. Das Prestige, diesen Cup zu gewinnen, stellt alles in den Schatten – auch wenn sich die deutschen Stars bewusst sind: Eine Heim-WM bringt Riesenschub.

Heim-WM wäre schon etwas Besonderes

Je mehr stars aus der NHL dabei sind, desto besser. Drei hat Bundestrainer Sturm schon einfliegen lassen– Torwart Thomas Greis und Dennis Seidenberg sind in den Playoffs ebenso raus wie Tobi Rieder – und derzeit spielen alle vier verbliebenen Deutschen in den Playoffs direkt gegeneinander. Das bedeutet: Zwei fliegen pünktlich zur Heim-WM noch aus dem Wettbewerb. Falls es ihn treffen sollte sagt Stürmer Leon Draisaitl, wäre er in Köln dabei: "Auf jeden Fall. Zuhause eine WM zu spielen, ist natürlich auch etwas ganz ganz Besonderes." Auch Holzer, Grubauer und Kühnhackl haben ihr Kommen im Falle eines Ausscheidens zugesagt.