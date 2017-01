100-Millionen-Projekt München soll Sporthalle für 10.000 Fans bekommen

Die neuen Fußball-Konkurrenten Uli Hoeneß und Dietrich Mateschitz werden bei einem Hallenprojekt in München gemeinsame Sache machen. Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz kündigte jetzt in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten an, in München für 100 Millionen Euro eine Sporthalle für 10.000 Zuschauer bauen zu wollen. In der Arena sollen von 2019 an die Basketballer des FC Bayern und die Eishockey-Profis des deutschen Meisters EHC Red Bull München ihre Heimspiele bestreiten.

"Wir werden die Halle mit 10 000 Plätzen um rund 100 Millionen Euro vorfinanzieren", sagte der 72 Jahre alte Mateschitz. "Refinanzieren wollen wir die Halle durch Mieteinnahmen von EC Red Bull München, die Basketballer von Bayern München und die Stadt. München ist ambitioniert. Eine Eröffnung haben wir uns für 2019 vorgenommen", sagte der Österreicher.

Red-Bull-Chef und Hoeneß machen gemeinsame Sache

Bayern-Präsident Uli Hoeneß beim Basketball

"Uli Hoeneß ist wieder der Motor des ganzen Projekts", erklärte Mateschitz. Der 72-Jährige ist auch Geldgeber von RB Leipzig. Pläne, im Olympiapark am Platz des 2015 abgerissenen Olympia-Radstadions, eine solche Halle zu bauen, gibt es schon länger, Diese lagen zuletzt jedoch auf Eis, nachdem Hoeneß 2014 wegen Steuerhinterziehung angeklagt und beim Prozess zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.