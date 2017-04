WM-Vorbereitung startet DEB-Team mit fünf Münchnern gegen Lettland

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht mit fünf Münchnern sowie zwei Wolfsburger DEL-Finalisten in die Vorbereitung auf die Heim-WM (5. bis 21. Mai). Offen ist noch der Einsatz von NHL-Star Tom Kühnhackl sowie zwei seiner Kollegen.

Bundestrainer Marco Sturm nominierte für die letzten beiden Testspiele gegen WM-Gruppengegner Lettland (30.4. und 1.5.) in Bietigheim und Ravensburg Torwart Danny aus den Birken, Verteidiger Konrad Abeltshauser sowie die Angreifer Yannic Seidenberg, Dominik Kahun und Brooks Macek von Meister Red Bull München. Vom Finalgegner Grizzlys Wolfsburg sind Torhüter Felix Brückmann und Stürmer Gerrit Fauser dabei.

Drei NHL-Spieler fest dabei

Aus der nordamerikanischen Profiliga NHL erhält Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes, der schon bei vergangenen beiden Partien gegen Tschechien mitwirkte, Unterstützung von Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg, die mit den New York Islanders die Play-offs verpasst hatten.

Unsicherheit bei drei weiteren NHL-Spielern

Indes hält Sturm für NHL-Jungstar Leon Draisaitl, der noch in den Playoffs aktiv ist, möglichst lange einen Platz im Aufgebot für die Heim-WM frei. Sollte Draisaitl hingegen das Halbfinale erreichen, könnte Anaheim-Verteidiger Korbinian Holzer die DEB-Auswahl verstärken. Auch Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl von den Pittsburgh Penguins sowie Torhüter Philipp Grubauer von den Washington Capitals treffen ab Donnerstag (Ortszeit) direkt aufeinander. Wer ausscheidet, könnte noch zur WM kommen.

Ein Schweizer Meister am Start

Neu zum Team stößt außerdem Verteidiger Justin Krueger, der mit dem SC Bern in der Schweiz den Titel gewann. Er hatte seine Teilnahme an der WM im Vorjahr sowie an der Olympia-Qualifikation aufgrund von Verletzungen absagen müssen.