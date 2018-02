Eishockey Marco Sturm bleibt bis 2022 Bundestrainer

Der in Dingolfing geborene 39-Jährige, der den Job im Sommer 2015 übernommen hatte und die Nationalmannschaft zweimal ins WM-Viertelfinale und zu Olympia in Pyeongchang führte, soll die Erfolgsgeschichte fortschreiben. "Wir wollten ein Signal vor Olympia - für die Mannschaft, aber auch für die Fans", sagte DEB-Präsident Franz Reindl, der schon im vergangenen Herbst die Gespräche mit dem früheren NHL-Star aufgenommen und kürzlich eine baldige Vertragsverlängerung angekündigt hatte. Der ursprüngliche Vertrag lief noch bis nach der WM im Mai in Dänemark.

Am Mittwoch geht's nach Südkorea

Sturm bereitet das DEB-Team seit Samstag in Füssen auf die Winterspiele in Südkorea vor. Nach der Generalprobe am Dienstag (06.02.18) in Kloten gegen die Schweiz fliegt die Mannschaft am Mittwoch (07.02.18) nach Pyeongchang. Ihr erstes Vorrundenspiel gegen Finnland bestreitet sie am 15. Februar. Die weiteren Gegner sind Weltmeister Schweden und Norwegen.

Marco Sturm spielte in seiner aktiven Zeit in der NHL für die San José Sharks, die Boston Bruins, die Los Angeles Kings, die Washington Capitals, die Vancouver Canucks und die Florida Panthers. Begonnenj hatte er seine Spielerkarriere beim EV Landshut.