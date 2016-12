Eishockey-Quintett Fünf Bayern mischen die DEL kräftig auf

Zwischenbilanz in der DEL: Der EHC München ist als Tabellenführer das Maß aller Dinge. Aber die Nürnberg Ice Tigers heften sich dem Deutschen Meister an die Fersen. Ingolstadt und Augsburg streiten sich um die Playoff-Plätze. Und auch Straubing ist auf einem guten Weg.

Nirgendwo in der DEL fielen kurz vor Jahresende so viele Tore wie in Spielen, in denen die Panther aus Ingolstadt beteiligt waren. Trotz der vielen Tore: Es gibt zwei bayerische Teams, die noch besser dastehen. Und das zurecht.

Tops und Flops bei den bayerischen Vereinen EHC München Top: Die Breite im Kader beeindruckt, jede Reihe ist Klasse. In der Verteidigung ist Konrad Abeltshauser aktuell der Spieler der Stunde. So einen starken deutschen Verteidiger gab's selten: Riesenübersicht, guter Schuss, torgefährlich.



Flop: Keiner! Nürnberg Ice Tigers Top: Nürnberg verfügt über sehr viele NHL-erfahrene Spieler, die physisch top sind und zudem auch sehr sehr aggressiv. Und: Die Franken sind unberechenbar geworden. Leo Pföderl ist ein junges Riesentalent, das in dieser Saison richtig durchstartet. Torwart Jochen Reimer kommt nach langer Verletzung immer besser in Fahrt.



Flop: Einzig und allein die Rückstände, die sich sich gelegentlich einfangen. ERC Ingolstadt Top: Brandon Buck ist der beste Scorer der Liga, auch die Reihe um Greilinger, Taticek und Pohl ist brandgefährlich.



Flop: Die Defensive ist nicht die sattelfesteste – Ingolstadt ist hinten in der Regel recht anfällig. Augsburger Panther Top: Ben Hanowski und Michael Davies: Beide sind extrem torgefährlich. Und dann Evan Trupp: Ein kleiner wuseliger und trickreicher Kanadier, der unheimlich Spaß macht. Ein feiner Techniker! 50 Punkte mit dem viertkleinsten DEL-Etat: Respekt!



Flop: Wenn Leistungsträger ausfallen, dann merkt man das sofort. Der Kader ist gut, aber bei Ausfällen nicht breit genug. Straubing Tigers Top: Michael Conolly und Jeremy Williams sind ganz vorne in den Scorer- und Torjägerlisten dabei. Und gegen Topmannschaften gelingen immer wieder Überraschungen.



Flop: Kein Team kassiert mehr kleine Strafen als die Straubinger und keines spielt schwächer in Unterzahl.

Ingolstadt mit Tor-Garantie

Topscorer Brandon Buck ist für den ERC Ingolstadt der Schlüssel zum direkten Playoffplatz sechs. Nach dem vielen Auf und ab der letzten Wochen und Monate ist das natürlich Balsam für die Seelen der Spieler und der Fans – dem drittbesten Sturm der Liga sei Dank.

EHC München das Maß aller Dinge

München bleibt trotz des 2:6 Ausrutschers gegen Straubing das Maß aller Dinge in der DEL. Wer genauer hinsieht, der bemerkt, was die Meistertruppe so einzigartig macht: Jede Reihe ist brandgefährlich. Eine Qualität, die München schon zum wiederholten Male zeigt und die in der Liga sonst keiner vorweisen kann.

Nürnberg mit Stehaufmännchen-Qualität

Am ehesten kommen die Nürnberger an die Klasse der Münchner ran: physisch stark, gewitzt, und kaum zu verunsichern - auch nicht nach Rückständen. Sie sind so etwas wie das Stehaufmännchen der Liga. Die Franken haben sich oben etabliert und stehen mit 62 Punkten verdient auf Rang zwei.

Augsburg mit einem Durchhänger

Einen leichten Durchhänger haben derzeit dagegen die bislang überraschenden Augsburger. Zum Jahresende kassierten sie die dritte Pleite in Serie. Und das bedeutet: Die Schwaben rutschen erst mal raus aus den direkten Playoffplätzen. Das aber nur ganz knapp, sie sind punktgleich mit Ingolstadt.

Straubing auf dem richtigen Weg

Einen Dämpfer gab’s auch für die Straubinger. Drei Tage nach dem überraschenden 6:2-Erfolg über Meister München folgte ein 2:4 gegen Köln. Allerdings: Das Topteam vom Rhein tat sich lange schwer. Die Niederbayern geschlagen, aber unterm Strich bleibt die Erkenntnis: Die Tigers, sie sind trotz Platz elf auf dem richtigen Weg.